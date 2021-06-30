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Швейцария --
Испания --
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Чехия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Как за Украину болели польские комментаторы: сумасшедшая реакция на гол Довбика (видео)

Елена Павлова Елена Павлова
30 июня, 18:34
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Смотрите, как комментаторы польского канала не могли успокоиться после победного удара украинского нападающего Артема Довбика в экстра-тайме матча 1/8 финала со Швецией на Евро-2020
Радость Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко после гола Довбика
Радость Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко после гола Довбика / Фото: Reuters

29 июня в Глазго сборная Украины добилась невероятного для себя результата – пробилась в четвертьфинал Евро-2020. В матче 1/8 финала в жестком и бескомпромиссном противостоянии с травмами и удалением команда Шевченко в экстра-таймах переиграла Швецию (2:1). А дальше на пути "сине-желтых" – Англия.

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Победный гол на "Хэмпден Парк" в Шотландии на 120+1-й минуте забил нападающий Днепра-1 Артем Довбик, который до этого не играл на Евро-2020. Этому историческому голу в прямом эфире радовался не только украинский комментатор Виктор Вацко. Его польские коллеги просто сходили с ума после точного удара головой Артема.

Возможно, на реакцию польских комментаторов повлиял и тот факт, что сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф Евро-2020, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2.

Сборная Швеции отправила домой Польшу
Сборная Швеции отправила домой Польшу / Фото: Reuters

В 1/4 финала Украина сыграет 3 июля в Риме со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.

Однако бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий киевского Динамо уже прошел обследование в Украине – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

Мы также писали, о чем Шевченко просил команду в матче со Швецией.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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