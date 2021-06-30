Как за Украину болели польские комментаторы: сумасшедшая реакция на гол Довбика (видео)

Смотрите, как комментаторы польского канала не могли успокоиться после победного удара украинского нападающего Артема Довбика в экстра-тайме матча 1/8 финала со Швецией на Евро-2020

Радость Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко после гола Довбика / Фото: Reuters

29 июня в Глазго сборная Украины добилась невероятного для себя результата – пробилась в четвертьфинал Евро-2020. В матче 1/8 финала в жестком и бескомпромиссном противостоянии с травмами и удалением команда Шевченко в экстра-таймах переиграла Швецию (2:1). А дальше на пути "сине-желтых" – Англия.

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Победный гол на "Хэмпден Парк" в Шотландии на 120+1-й минуте забил нападающий Днепра-1 Артем Довбик, который до этого не играл на Евро-2020. Этому историческому голу в прямом эфире радовался не только украинский комментатор Виктор Вацко. Его польские коллеги просто сходили с ума после точного удара головой Артема.

Возможно, на реакцию польских комментаторов повлиял и тот факт, что сборная Швеции не пустила Польшу в плей-офф Евро-2020, обыграв их в последнем туре со счетом 3:2.

Сборная Швеции отправила домой Польшу / Фото: Reuters

В 1/4 финала Украина сыграет 3 июля в Риме со сборной Англии, которая отправила домой Германию – 2:0.

Однако бороться с британцами команде Шевченко придется без травмированного Артема Беседина. Нападающий киевского Динамо уже прошел обследование в Украине – лечение и восстановление Беседина займет полгода.

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