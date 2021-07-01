Герой Євро Довбик в Манчестері: батько форварда – про провал зі Швецією і кар'єру в МЮ

Батько нападника збірної України Олександр Довбик розповів, як переживав під час поєдинку 1/8 фіналу і в якому європейському клубі хоче бачити сина

Артем Довбик переграв захисника МЮ і збірної Швеції Лінделефа / Фото: Reuters

24-річний нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокинувся знаменитим після матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. Нагадаємо, що 29 червня в Глазго, вийшовши на заміну, Довбик приніс перемогу команді Шевченка на 120+1 хвилині. Батько нападника Олександр Довбик розповів, як переживав під час поєдинку і де хотів би бачити сина.

Читайте також: Не підійшов Динамо і став чемпіоном Данії: що відомо про Артема Довбика

"Мріяв, щоб Шевченко випустив його на поле хоча б на 1 хвилину. Коли вийшов Артем Бесєдін – зневірився. Думаю, ну все. Потім Бесєдіна травмували. Думаю, ну, ось шанс. Ні, знову розчарування, тому що вийшов Циганков. Тьому випустили на останній овертайм замість Ярмоленка, коли коментатор Віктор Вацко почав його хвалити, було приємно. Ну, а коли Артем забив – я вже нічого не чув і не бачив. Провалився", – розповів Довбик-старший Укрінформ

Довбик вивів Україну у чвертьфінал / Фото: Getty Images

"Хочу, щоб він грав за Манчестер Юнайтед. Мені подобається їх стиль"

Раніше з'явилася інформація, що Дніпро-1 готовий відпустити Довбика мінімум за 5 млн євро. І до нього проявляють інтерес кілька європейських клубів. Звучали Реал і Торіно.

Раніше Довбик розповідав, що ще не відчуває себе героєм.

Ми також розповідали, як за Україну вболівали польські коментатори.