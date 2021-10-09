Соперник Усика совершил самоубийство: крик Русской Кувалды

Дмитрий Кудряшов считает, что Энтони Джошуа зря решил соревноваться с Александром Усиком в боксерском мастерстве – это было сродни самоубийству для британца, сенсационно проигравшего украинцу на лондонском стадионе "Тоттенхэм".
"Британец зря подсушился, – заявил Дмитрий Кудряшов по прозвищу "Русская Кувалда". – Его мощь была ключом к победе. Как он дрался с Кличко, когда начал выбрасывать апперкоты и боковые, то же самое нужно было делать с Усиком. Пытаться перебоксировать Усика, который перебоксировал всех в своей карьере, это самоубийство. Совершенно неправильная тактика".
"Легкость, которую Джошуа показал во втором поединке с Руисом, с Александром работать не будет. Здесь нужна мощь и грубая сила, что показал Чисора. Тот просто шел вперед, бил, и у Усика начались проблемы", – приводит слова Кудряшова РБ-Спорт.
Далее по теме
Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.
Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.
При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.
Читайте также:
- Круче, чем Кличко! Комплимент Усику от российской жертвы
- Посвежел-то как! Усик с женой в Грузии
- "Усику просто повезло": звездный россиянин о победе украинца над Джошуа
- Усик получил привет от Цыганского короля: таких комплиментов Александр еще не слышал
- Был шок, никто не знал, что сказать: почему нет ничего постыдного в поражении Усику
- Сумасшедший, голодный и одержимый: промоутер описал состояние Джошуа после поражения Усику