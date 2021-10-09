9 октября 68’
Финляндия 1
Украина 2
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Финляндия - Украина: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Фьюри - Уайлдер: онлайн 👊 Нападение в "Укрэксимбанке"
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Соперник Усика совершил самоубийство: крик Русской Кувалды

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 октября, 20:20
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский боксер Дмитрий Кудряшов, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC Silver, приравнял Энтони Джошуа к самоубийце
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Дмитрий Кудряшов считает, что Энтони Джошуа зря решил соревноваться с Александром Усиком в боксерском мастерстве – это было сродни самоубийству для британца, сенсационно проигравшего украинцу на лондонском стадионе "Тоттенхэм".

"Британец зря подсушился, – заявил Дмитрий Кудряшов по прозвищу "Русская Кувалда". – Его мощь была ключом к победе. Как он дрался с Кличко, когда начал выбрасывать апперкоты и боковые, то же самое нужно было делать с Усиком. Пытаться перебоксировать Усика, который перебоксировал всех в своей карьере, это самоубийство. Совершенно неправильная тактика".

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Реклама

"Легкость, которую Джошуа показал во втором поединке с Руисом, с Александром работать не будет. Здесь нужна мощь и грубая сила, что показал Чисора. Тот просто шел вперед, бил, и у Усика начались проблемы", – приводит слова Кудряшова РБ-Спорт.

Дмитрий Кудряшов
Дмитрий Кудряшов / Фото: Instagram

Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

Реклама

При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.

Реклама

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Битва супертяжей
9 октября
До боя Фьюри - Уайлдер
Прогноз на бой
ТОП-матчи

Испания

Завтра

21:45

Франция

3.09

3.24

2.61
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять