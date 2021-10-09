Соперник Усика совершил самоубийство: крик Русской Кувалды

Российский боксер Дмитрий Кудряшов, который был чемпионом мира в первом тяжелом весе по версии WBC Silver, приравнял Энтони Джошуа к самоубийце

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Дмитрий Кудряшов считает, что Энтони Джошуа зря решил соревноваться с Александром Усиком в боксерском мастерстве – это было сродни самоубийству для британца, сенсационно проигравшего украинцу на лондонском стадионе "Тоттенхэм".

"Британец зря подсушился, – заявил Дмитрий Кудряшов по прозвищу "Русская Кувалда". – Его мощь была ключом к победе. Как он дрался с Кличко, когда начал выбрасывать апперкоты и боковые, то же самое нужно было делать с Усиком. Пытаться перебоксировать Усика, который перебоксировал всех в своей карьере, это самоубийство. Совершенно неправильная тактика".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Легкость, которую Джошуа показал во втором поединке с Руисом, с Александром работать не будет. Здесь нужна мощь и грубая сила, что показал Чисора. Тот просто шел вперед, бил, и у Усика начались проблемы", – приводит слова Кудряшова РБ-Спорт.

Дмитрий Кудряшов / Фото: Instagram

Напомним, реванш Усик – Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля.

Вариантами места проведения повторного боя называют Великобританию, Киев и Ближний Восток.

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При этом после сенсационной победы в первом поединке уже Усик – безоговорочный фаворит реванша с Джошуа у букмекеров.