Суперник Усика скоїв самогубство: крик Російської Кувалди

Російський боксер Дмитро Кудряшов, який був чемпіоном світу в першій важкій вазі за версією WBC Silver, прирівняв Ентоні Джошуа до самогубця

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Дмитро Кудряшов вважає, що Ентоні Джошуа дарма вирішив змагатися з Олександром Усиком в боксерській майстерності – це було самогубство для британця, який сенсаційно програв українцю на лондонському стадіоні "Тоттенгем".

"Британець даремно підсушився, – заявив Дмитро Кудряшов на прізвисько "Російська Кувалда". – Його потужність була ключем до перемоги. Як він бився з Кличком, коли почав викидати апперкоти і бічні удари, те ж саме потрібно було робити з Усиком. Намагатися перебоксувати Усика, який перебоксував усіх у своїй кар'єрі, це самогубство. Абсолютно неправильна тактика".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Легкість, яку Джошуа показав у другому поєдинку з Руїсом, з Олександром працювати не буде. Тут потрібна міць і груба сила, що показав Чисора. Той просто йшов уперед, бив, і в Усика почалися проблеми", – наводить слова Кудряшова РБ-Спорт.

Дмитро Кудряшов / Фото: Instagram

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися не пізніше 25 квітня.

Варіантами місця проведення повторного бою називають Велику Британію, Київ і Близький Схід.

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При цьому після сенсаційної перемоги в першому поєдинку вже Усик – беззаперечний фаворит реваншу з Джошуа у букмекерів.