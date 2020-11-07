Чисоре не понравится: дядя Фьюри озвучил свой результат боя Усика

Чисора считает, что он был лучше Усика. Но Питер Фьюри с этим категорически не согласен

Дядя чемпиона супертяжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри и его бывший тренер, британец Питер Фьюри, выразил несогласие с Дереком Чисорой, который ранее назвал несправедливым свое поражение от Александра Усика на ринге "Уэмбли Арены".

"Я смотрел бой Усик – Чисора по телевизору. Согласно моим подсчетам, Усик победил с заметным разрывом, он перебоксировал Чисору", – категорично заявил Питер Фьюри, которого цитирует Boxing UK

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Напомним, сам Чисора не согласен с тем, что проиграл Усику. "Я выиграл этот бой. На 100% уверен. Я нажимал на газ и, возможно, отдал лишь пару раундов. Однако судьи увидели все по-другому", – посетовал ранее Дерек.

Отметим, что Усику победу над Чисорой единогласно отдали все три судьи. На их записках по итогам 12 раундов оказались следующие цифры в пользу украинца – 117-112, 115-113, 115-113.

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При этом после боя один из судей боя, россиянин Юрий Копцев, признался, что до поединка разговаривал с Усиком и дал ему совет, как не повторить судьбу Ломаченко в проигранной схватке с Лопесом. "Чтобы выиграть бой, нужно наносить удары. Я раскрыл Усику секрет Полишинеля, который слишком поздно открылся Ломаченко", – рассказал Копцев.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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