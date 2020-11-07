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Усик обладает крепкой челюстью и важным "оружием" против супертяжей

7 ноября, 10:12

Елена Павлова Елена Павлова

Известный американский тренер подчеркнул его сильную сторону

Известный американский тренер Тедди Атлас, который готовил и украинца Александра Гвоздика, считает, что у бывшего абсолютного чемпиона крузервейта Александра Усика есть перспективы в супертяжелом весе. Напомним, что 31 октября в своем втором поединке в "хэвивейте" Усик выиграл по очкам у британца Дерека Чисоры.

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"Александр не хотел выяснять какая у него крепкая челюсть. Но в бою с Чисорой он понял, что может на нее рассчитывать. Я говорил ранее, что его пропуском к титулу в супертяжелом весе станут ноги. Дело в том, что его ноги лучше, чем у более крупных парней. Этим он может компенсировать свои, если вам угодно, недостатки, связанные с нехваткой габаритов", – заявил Атлас в эфире подкаста THE FIGHT with Teddy Atlas.

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Ранее тренер отмечал, что "Усик – это Холифилд – мелкий парень, побивший гигантов". И готов поставить на украинского бойца все деньги.

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Тедди Атлас

Тедди Атлас / Фото: Getty Images

Мы также сообщали, что Усику готовы организовать титульный бой в хэвивейте. Промоутер непобежденного британского супертяжеловеса Даниеля Дюбуа Фрэнк Уоррен готов сделать поединок с украинцем, если будет возможность побороться за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

Смотрите, как Усик тренировался перед Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

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тренер боксер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора Тедди Атлас
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