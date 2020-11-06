Усик показал, что происходило за кулисами победной битвы с Чисорой

В ночь на воскресенье по киевскому времени Александр Усик победил Дерека Чисору, одержав вторую победу в супертяжелом дивизионе. Победа далась украинцу непросто, но при этом позволила продолжить путь к чемпионскому поясу.

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Кроме самого поединка, вокруг было много чего интересного, чем Усик решил поделиться с публикой. Получив видео съемки от промоутерской компании Matchroom Boxing, Александр показал закулисье битвы. Например, всплыл момент, как менеджер Дэвид Хэй высказывал претензии к тому, как наш боксер облачался в амуницию.

А сам украинец посмеялся над анонсом боя на британском телевидении, где возвеличивали соперника. Позже, перед выходом на ринг, попросил всех присесть – мол, на дорожку, а затем испустил истошный вопль. Попали на видео высказывания Эдди Хирна во время боя и то, как Хэй хвалил Чисору после него. Также совместное поедание бургеров в раздевалке Усика и слова Дерека о желании приехать в Киев.

Теперь 33-летний уроженец Крыма ждет итог противостояния Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, которое намечено на 12 декабря. После него будет договариваться о следующем выходе в ринг. А вчера Усика не включили в ТОП-10 рейтинга супертяжей.

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Смотрите, как Дерек передавал привет Александру перед поединком:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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