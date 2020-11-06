Как Усик выдержит удар супертяжа по челюсти: Фьюри разобрал бокс украинца

Британец считает, что крымский боксер мог сделать больше в бою с Чисорой

Брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри, британский супертяжеловес Хьюи Фьюри (24-3, 14 KO), прокомментировал бокс Александра Усика (18-0, 10 КО) в бою с Дереком Чисорой (32-10, 23 КО). Напомним, что в Лондоне украинец выиграл у британца единогласным решением судей, но при этом Усика не включили в ТОП-10 рейтинга супертяжей.

"Усик сделал то, что должен был сделать. Он встретился с очень хорошей, лучшей версией Дерека Чисоры и пытался выбрасывать мощные удары. Он мог сделать больше. Как по мне, Усик не бил левой рукой так часто, как должен был. Но в этом также есть заслуга Дерека. Он оказывал давление и хорошо поработал", – сказал Фьюри каналу Boxing Social.

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Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

"Александр Усик использует свой бокс, он умен. Усик всегда пытается перебоксировать оппонента. Мы не знаем, как он выдержит удар супертяжеловеса, пока ему не попадут по челюсти. Поэтому остается только ждать, чтобы это выяснить", – говорит боксер.

Ранее также Усик показал, что происходило за кулисами победной битвы с Чисорой. Теперь 33-летний уроженец Крыма ждет итог противостояния Энтони Джошуа и Кубрата Пулева, которое намечено на 12 декабря. После него будет договариваться о следующем выходе в ринг.

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Смотрите, как Усик и Чисора вели себя в раздевалке после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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