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Усик и не думал нокаутировать Чисору: "Он просто боксирует на задней ноге"

4 ноября, 20:08

Елена Павлова Елена Павлова

Диллиан Уайт считает, что украинский боксер маловат для супертяжелого веса

Известный британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт прокомментировал победу Александра Усика над Дереком Чисорой, а также оценил перспективы украинца в хэвивейте. Напомним, что 31 октября украинец выиграл у британца единогласным решением судей.

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"Чисора был агрессивен и часто заставлял Усика отходить, но Александр в любом случае это бы делал. Усик никогда не идет вперед. Он просто боксирует на задней ноге и набирает очки. У него не было даже и мысли нокаутировать Чисору. Дерек сказал, что будет война, а он ответил: "Нет, никакой войны. Будет боксерский поединок", – цитирует Уайта Sky Sports Boxing.

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Усик – Чисора 31 октября в Лондоне

Уайт считает, что Усик не достаточно большой и сильный, чтобы выступать в супертяжах. Британец сомневается, что он достаточно хорошо держит удар, потому что попадания Чисоры беспокоили его.

"Усик – крузер, правда, там он был непобежденным чемпионом. Так что, конечно, о нем будут говорить и то, и се. Кто-то даже говорит, что он второй, третий или четвертый номер", – сказал Уайт.

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Поветкин – Уайт

Поветкин – Уайт / Фото: matchroomboxing

Напомним, что 22 августа 41-летний Александр Поветкин победил Уайта нокаутом в 5-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет британец Тайсон Фьюри. 21 ноября должен был состояться реванш "Русского витязя" с Уайтом. Но Поветкин болен коронавирусом и госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Смотрите, как Чисора и Усик ели в раздевалке после боя

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Бой Усика

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боксер Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора Диллиан Уайт
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