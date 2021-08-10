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Дали последний шанс! Перед сестрами Семеренко поставили ультиматум за полгода до Олимпиады

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 августа, 23:09
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Знаменитый украинские сестры-биатлонистки Вита и Валя Семеренко будут готовиться к новому сезона по индивидуальной программе. Это их последний шанс пробиться на Олимпиаду в Пекине
Сестрам Семеренко дали последний шанс
Сестрам Семеренко дали последний шанс / Фото: AFP, Instagram

Игры в Пекине стартуют уже через полгода! Уже сейчас наша биатлонная сборная начинает подготовку к Олимпиаде.

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, что сестры Семеренко будут готовиться к олимпийскому сезону под руководством личного тренера.

"Мы поняли, что Вале и Вите нужно делать индивидуальную подготовку. Во-первых, возраст. Во-вторых, новый-старый тренерский штаб во главе с Урошем Велепцом дает нагрузку, рассчитанную на биатлонисток, которые начинают или находятся в расцвете карьеры.

Сестрам мы позволили потренироваться под руководством личного тренера Григория Шамрая, чтобы они почувствовали свои силы.

Через выступление на летнем чемпионате Украины в сентябре они поймут, смогут ли попасть на Олимпиаду в Пекин.

Мы должны были это сделать из уважения к их карьерам. Дали девушкам последний шанс, чтобы они попробовали. Получится – прекрасно", – цитирует Брынзака sport.ua.

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Сестры Семеренко являются Олимпийскими чемпионками Сочи-2014, а Вита еще и бронзовую награду в спринтерской гонке завоевала. Но в последние годы результаты украинок сильно упали.

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И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
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0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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Паралимпиада в Токио
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