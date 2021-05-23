Зіркова біатлоністка показала своє тіло при надії

Чеська красуня Габріела Соукалова робить чорно-білі кадри в очікуванні первістка, отримує цікаві подарунки і продовжує суд з колишнім чоловіком

Габріела Коукалова / Фото: Instagram

Одна з найкращих біатлоністок XXI століття Габріела Соукалова вже відійшла від спорту і вчиться отримувати радість від звичайного життя. Зараз 31-річна зірка спорту вагітна і вперше готується стати матір'ю. Однак це не заважає їй періодично продовжувати хвалитися своєю красою. Правда, не обходиться і без проблем.

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Сьогодні Габі похизувалася своєю фігурою, на якій вже чітко проглядається животик.

Ще одну фотографію Соукалова продемонструвала з іншого ракурсу. Чешка повідомляє, що вже за пару місяців чекає первістка.

Нагадаємо, призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу була одружена з бадмінтоністом Петром Коукалом, але розлучилася і зараз судиться з ним через гроші. Втім, Габі залишається оптимісткою і отримує задоволення від життя з новим коханим. Пара вже отримує подарунки для майбутнього малюка (напис на футболці: "Буде попа").

Тим часом красуня Білодід звела з розуму іспанського діджея.

Свого часу Габріела пробувала себе на музичному терені. Згадаймо, як дівчина співала разом з іншими біатлоністами на вечірці:

Днями українська красуня цілувалася на вулиці і знялася в сексуальній білизні.

Дивіться підбірку кадрів Габріели:

Габріела Коукалова – фото з Instagram