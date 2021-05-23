Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Зіркова біатлоністка показала своє тіло при надії

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
23 травня, 12:44
Копіювати лінк
Чеська красуня Габріела Соукалова робить чорно-білі кадри в очікуванні первістка, отримує цікаві подарунки і продовжує суд з колишнім чоловіком
Габріела Коукалова
Габріела Коукалова / Фото: Instagram

Одна з найкращих біатлоністок XXI століття Габріела Соукалова вже відійшла від спорту і вчиться отримувати радість від звичайного життя. Зараз 31-річна зірка спорту вагітна і вперше готується стати матір'ю. Однак це не заважає їй періодично продовжувати хвалитися своєю красою. Правда, не обходиться і без проблем.

Читайте також: Чоловік обікрав зірку світового біатлону. Вона хоче посадити його на 10 років.

Сьогодні Габі похизувалася своєю фігурою, на якій вже чітко проглядається животик.

Ще одну фотографію Соукалова продемонструвала з іншого ракурсу. Чешка повідомляє, що вже за пару місяців чекає первістка.

Нагадаємо, призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу була одружена з бадмінтоністом Петром Коукалом, але розлучилася і зараз судиться з ним через гроші. Втім, Габі залишається оптимісткою і отримує задоволення від життя з новим коханим. Пара вже отримує подарунки для майбутнього малюка (напис на футболці: "Буде попа").

Тим часом красуня Білодід звела з розуму іспанського діджея.

Свого часу Габріела пробувала себе на музичному терені. Згадаймо, як дівчина співала разом з іншими біатлоністами на вечірці:

Днями українська красуня цілувалася на вулиці і знялася в сексуальній білизні.

Дивіться підбірку кадрів Габріели:

Габріела Коукалова – фото з Instagram
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти