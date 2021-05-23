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Звездная биатлонистка показала свое тело в интересном положении

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
23 мая, 12:44
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Чешская красавица Габриэла Соукалова делает черно-белые кадры в ожидании первенца, получает интересные подарки и продолжает суд с бывшим супругом
Габриэла Коукалова
Габриэла Коукалова / Фото: Instagram

Одна из лучших биатлонисток XXI века Габриэла Соукалова уже отошла от спорта и учится получать радость от обычной жизни. Сейчас 31-летняя звезда спорта беременна и впервые готовится стать матерью. Однако это не мешает ей периодически продолжать хвастаться своей красотой. Правда, не обходится и без проблем.

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Сегодня Габи блеснула своей фигурой, на которой уже отчетливо просматривается животик.

Еще одну фотографию Соукалова продемонстрировала с другого ракурса. Чешка сообщает, что уже через пару месяцев ждет первенца.

Напомним, призерка Олимпийских игр и чемпионатов мира была замужем за бадминтонистом Петром Коукалом, но развелась и сейчас судится с ним из-за денег. Впрочем, Габи остается оптимисткой и получает удовольствие от жизни с новым возлюбленным. Пара уже получает подарки для будущего малыша (надпись на футболке: "Будет попа").

Тем временем красавица Белодед свела с ума испанского диджея.

В свое время Габриэла пробовала себя на музыкальном поприще. Вспомним, как девушка пела вместе с другими биатлонистами на вечеринке:

На днях украинская красотка целовалась на улице и снялась в сексуальном белье.

Смотрите подборку кадров Габриэлы:

Габриэла Коукалова – фото из Instagram
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