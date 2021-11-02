2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 листопада, 18:05
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нове оновлення рейтингу популярності наших спортсменів. Критерій – підписники в Instagram
Найпопулярніші українські спортсмени
Найпопулярніші українські спортсмени / Фото: Колаж: Сьогодні

Перше місце у рейтингу впевнено утримує боксер Василь Ломаченко, який нещодавно першим з наших спортсменів переступив позначку в два мільйони персональних фанатів.

Реклама

На другому місці інший боксер Олександр Усик (1,61 мільйона). Більше мільйона підписників також у Олександра Зінченка (1,46 млн) та Андрія Шевченка (1,03 млн).

Понад 100 тисяч підписників в Instagram мають 38 наших спортсменів.

Рейтинг популярності українських спортсменів

Число – тисячі підписників в Instagram

Реклама
#Спортсмен Вид спорту ПідписникиInstagram
1Василь Ломаченкобокс2019/lomachenkovasiliy
2Олександр Усикбокс1616/usykaa
3Олександр Зінченкофутбол1468/zinchenko_96
4Андрій Шевченкофутбол1031/andriyshevchenko
5Еліна Світолінатеніс828/Elisvitolina
6Іван Редкачбокс754/ivan_redkach_11
7Володимир Кличкобокс645/klitschko
8Андрій Лунінфутбол520/lunin_andrey
9Дар'я Білодіддзюдо493/dariabilodid7
10Олексій Торохтійважка атлетика434/torokhtiy
11Марина Бехлегка атлетика426/marynabekh
12Аскар МожаровMMA420/askar.mozharov
13Євген Коноплянкафутбол382/konoplyanka.official
14Андрій Ярмоленкофутбол349/yarmolenkoandrey
15Юлія Левченколегка атлетика318/levchenkou
16Михайло Мудрикфутбол178/mmudryk10
17Ганна Різатдіновахуд. гімнастика160/anna_rizatdinova
18Сергій Мельникфутбол152/sergeimelnik
19Марта Костюктеніс149/kostyukmarta
20Кіра Макогоненкобокс147/kiramakogonenko
21Віталій Кличкобокс145/vitaliyklitschko
22Роман Яремчукфутбол140/r.yaremchuk
23Віктор Циганковфутбол137/viktortsygankov
24Руслан Маліновськийфутбол136/malinovskyi_18
25Жан Беленюкборотьба129/zhanbeleniuk
26Максим Проданбокс129/maxpro13
27Артем Мілевськийфутбол127/timi1010
28Святослав Михайлюкбаскетбол126/sviat_10
29Анатолій Тимощукфутбол120/power4timo
30Анжеліка Терлюгакарате118/anzhelika_terliuga
31Лілія Подкопаєваспорт. гімнастика115/podkopayeva_official
32Даяна Ястремськатеніс115/dayana_yastremskay
33Олександр Гвоздикбокс112/alex_gvozdyk
34Віталій Миколенкофутбол108/mikola_16
35Андрій П'ятовфутбол106/piat30
36Ярослава Магучіхлегка атлетика105/rosya_dp
37Денис Берінчикбокс104/berinchyk
38Микола Шапаренкофутбол103/nikolay.shaparenko
39Георгій Бущанфутбол94/georgiybuschan
40Тарас Степаненкофутбол91/tarasstepanenko
41Андрій Воронінфутбол89/voroninandrey
42Станіслав Горунакарате89/iamhoruna
43Богдан Буткофутбол83/butko91
44Віктор Коваленкофутбол82/vitykovalenko
45Ярослав Ракицькийфутбол81/rakitskyy_official
46Марина МорозMMA80/maryna_moroz_ufc
47Георгій Зантараядзюдо78/zantaraia_georgii
48Микола Морозюкфутбол75/nikolaymoroziuk
49Артем Довбикфутбол72/tema_dovbyk
50Юлія Чумаченколегка атлетика72/julusina
51Яна Біломоїнавелоспорт72/yanabelomoina
52Сергій Булецафутбол63/sergeybuletsa
53Олена ОвчинніковаMMA60/Ленаовчинникова
54Денис Поповфутбол58/popov19
55Євген Левченкофутбол57/ Elevchenko
56Влада Нікольченкохуд. гімнастика55/nikolchenko_vlada
57Ярослав АмосовMMA55/s_amoskin
58Тарас Шелестюкбокс54/tarasshelestyuk
59Микола Матвієнкофутбол54/koliamatvienko
60Вікторія Мазурхуд. гімнастика54/victoria_mazur_
61Євген Селезньовфутбол53/e_seleznev
62Денис Бойкофутбол53/king_kong_71
63Леся Цуренкотеніс52/lesiatsurenko
64Ольга Янчуктеніс52/olgaianchuk
65Артем Бесєдінфутбол51/artembesedin
66Олексій Леньбаскетбол51/alexlen_25
67Дмитро Чумакважка атлетика50/dmitryichumak
68Анатолій Трубінфутбол47/anatoliytrubin81
69Наталія Годункохуд. гімнастика46/godunkonataliia
70Артем Кравецьфутбол45/kravets89
71Олександр Шовковськийфутбол45/oleksandrshkovkovii
72Ганна Безсоновахуд. гімнастика41/ Annabessonova
73Юлія Гужва (Кушка)легка атлетика41/_julia_guzhva
74Сергій Кривцовфутбол39/kriva4
75Олена Дяченкохуд. гімнастика37/diachenko29
76Олег Верняєвспорт. гімнастика36/verniaiev13
77Георгій Цитаїшвіліфутбол35/giotsitaishvili11
78Олександр Алієвфутбол35/aliev_sasha8
79Сергій Дерев'янченкобокс33/sergiy.derevyanchenko
80Ірина Блохінахуд. гімнастика31/ireesha_b
81Ольга Харланфехтування31/olgakharlan
82Аліна Максименкохуд. гімнастика29/maksimka_maksy
83Катаріна Завацькатеніс29/katya_zavatska_
84Яна Клочковаплавання28/yana_klochkova
85Максим Пустозвоновбаскетбол28/maxpustozvonov
86Ганна Музичукшахи28/anna_muzychuk.official
87Олег Данченкофутбол27/94danchenko
88Денис Костишинфутбол27/kostyshyn_denys
89Олександр Долгополовтеніс27/alexdolgopolov
90Богдан Леднєвфутбол27/liedniev_bogdan_7_
91Марина Скамароховакарате26/skamaroshek
92Євген Шаховфутбол25/shakhov28
93Михайло Романчукплавання25/misha_romanchuk
94Олег Малиновськийбокс24/malinovskiyoleg_malina
95Олександр Хижнякбокс22/khyzhniak_aleksandr
96Олеся Рихлюкволейбол22/alesia7
97Віталій Мандзюкфутбол22/mandzya5555
98Олександр Зубковфутбол22/zubiksane4ka
99Едуард Собольфутбол22/sobol_eduard
100Руслан Ротаньфутбол21/rotan_ruslan29

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

22:00

Барселона

6.60

4.44

1.57

Реал

Завтра

19:45

Шахтар

1.25

6.90

13.5
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
19:30
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти