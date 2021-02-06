Боєць жорстоко побив ополонку, помстившись їй за розбиту напередодні голову (відео)

Грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі вирішив помститися ополонці, в якій він розбив голову, і влаштував з нею боксерський поєдинок. Нагадаємо, що пару днів назад, пірнувши з розбігу у водойму, Двалішвілі розбив собі голову об гілки, що ховалися під льодом. В результаті його обличчя стікало кров'ю так, немов його щойно жорстоко побили в "клітці".

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"Нещодавно я зробив помилку. Повірте, я не такий божевільний. Насолоджуйтесь другим раундом. Це просто жарт", – написав Двалішвілі в своєму Instagram і виклав відео поєдинку в двох частинах – на дереві і в воді.

Раніше Мераб розповів про причини своєї несподіваної травми: "Думав, що це відмінний день для пробіжки в парку. Потім я побачив ставок, але там виявилися лід і гілки дерев. Коли я пірнув і розбив лід, я відчув, як лопнула шкіра на голові. Але було ще болючіше, коли мені зашивали рану. Тепер все добре".

Реклама Мераб Двалішвілі / Фото: Instagram

Відзначимо, що в активі 30-річного Мераба Двалішвілі в змішаних єдиноборствах – 12 перемог, з яких дві здобуті нокаутом і одна задушенням. Чотири поєдинки грузин програв.

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