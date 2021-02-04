Криваве місиво. Боєць UFC розбив голову, пірнаючи в ополонку (відео)

Мераб Двалішвілі після пірнання мав такий вигляд, ніби його щойно побили в октагоні

Поки Конор Макгрегор ловить рибку в сонячних Еміратах, грузинський боєць UFC Мераб Двалішвілі вирішив поморжувати і скупатися в крижаній воді. Однак спортсмена спіткала невдача.

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Пірнувши з розбігу у водойму, Двалішвілі розбив собі голову об гілки, що ховалися під льодом. Як наслідок, його обличчя стікало кров'ю так, немов його щойно жорстоко побили в "клітці".

"Я думав, що це відмінний день для тренування і пробіжки в парку. Потім я побачив ставок, і мені здалося, що там сніг і вода. Але там виявився лід і гілки дерев. Коли я пірнув і розбив кригу, я відчув, як тріснула шкіра на голові. Але було ще болісніше, коли мені зашивали рану. Тепер усе гаразд, я почуваюся чудово", – написав Двалішвілі у себе в Instagram

І додав: "Який прекрасний день – і який безглуздий інцидент"

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Відзначимо, що в активі 30-річного Мераба Двалішвілі в змішаних єдиноборствах – 12 перемог, з яких дві здобуті нокаутом і одна задушенням. Чотири поєдинки грузин програв.

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