Українка зробила гільйотину суперниці: відео не для людей зі слабкими нервами

Боєць змішаних єдиноборств з України Альона Рассохіна ефектно дебютувала в промоушні ONE Championship. Вона здобула дострокову перемогу над Стемп Фейртекс із Таїланду.

У третьому раунді Альона провела прийом "гільйотина" і Стемп постукала рукою, сигналізуючи здачу. Хоча потім була незадоволена рішенням рефері.

Alyona Rassohyna shocks the world by submitting Stamp Fairtex in Round 3! # ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/URBYVDEEdI

Stamp Fairtex is HEATED! Do you agree with the referees stoppage? # ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/epoegqGY9G