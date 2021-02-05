Українка зробила гільйотину суперниці: відео не для людей зі слабкими нервами

Боєць змішаних єдиноборств з України Альона Рассохіна ефектно дебютувала в промоушні ONE Championship. Вона здобула дострокову перемогу над Стемп Фейртекс із Таїланду.
У третьому раунді Альона провела прийом "гільйотина" і Стемп постукала рукою, сигналізуючи здачу. Хоча потім була незадоволена рішенням рефері.
Alyona Rassohyna shocks the world by submitting Stamp Fairtex in Round 3! # ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/URBYVDEEdI- ONE Championship (@ONEChampionship) February 5, 2021
Читайте також: "Дізналася, що потрібно зашивати рот із боків": українка з ММА – про "ліплення" чоловіка і тренуваннях фанаток футболу
Stamp Fairtex is HEATED! Do you agree with the referees stoppage? # ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/epoegqGY9G- ONE Championship (@ONEChampionship) February 5, 2021
Суперницею Рассохіної була зірка ONE, колишня чемпіонка промоушна з кікбоксингу і муай-тай. Спортсменка має величезну армію вболівальників у Таїланді і сусідніх країнах Південно-Східної Азії. Як розповідала сама Рассохіна, в Сінгапурі з неї роблять справжній бренд, випускають одяг із нею і всіляко просувають її.
Альона Рассохіна в гостях у "Сегодня":
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк