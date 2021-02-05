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Українка зробила гільйотину суперниці: відео не для людей зі слабкими нервами

5 лютого, 21:28

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Альона Рассохіна здобула яскраву перемогу над Стемп Фейртекс

Боєць змішаних єдиноборств з України Альона Рассохіна ефектно дебютувала в промоушні ONE Championship. Вона здобула дострокову перемогу над Стемп Фейртекс із Таїланду.

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У третьому раунді Альона провела прийом "гільйотина" і Стемп постукала рукою, сигналізуючи здачу. Хоча потім була незадоволена рішенням рефері.

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Суперницею Рассохіної була зірка ONE, колишня чемпіонка промоушна з кікбоксингу і муай-тай. Спортсменка має величезну армію вболівальників у Таїланді і сусідніх країнах Південно-Східної Азії. Як розповідала сама Рассохіна, в Сінгапурі з неї роблять справжній бренд, випускають одяг із нею і всіляко просувають її.

Альона Рассохіна в гостях у "Сегодня":

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змішані єдиноборства Олена Рассохіна
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