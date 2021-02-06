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Боец жестоко избил прорубь, отомстив ей за разбитую накануне голову (видео)

6 февраля, 17:32

Елена Павлова Елена Павлова

Двалишвили шутливо показал второй раунд поединка со льдом и водой

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили решил отомстить проруби, в которой он разбил голову, и устроил с ней боксерский поединок. Напомним, что пару дней назад, нырнув с разбега в водоем, Двалишвили разбил себе голову об ветки, скрывавшиеся подо льдом. В итоге его лицо истекало кровью так, словно его только что жестоко избили в "клетке".

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"Недавно я совершил ошибку. Поверьте, я не такой сумасшедший. Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка", — написал Двалишвили в своем Instagram и выложил видео поединка в двух частях – на дереве и в воде.

Ранее Мераб рассказал о причине своей неожиданной травмы: "Думал, что это отличный день для пробежки в парке. Затем я увидел пруд, но там оказались лед и торчащие ветки деревьев. Когда я нырнул и разбил лед, я почувствовал, как лопнула кожа на голове. Но было еще больнее, когда мне зашивали рану. Теперь все хорошо".

Мераб Двалишвили
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Мераб Двалишвили / Фото: Instagram

Отметим, что в активе 30-летнего Мераба Двалишвили в смешанных единоборствах – 12 побед, из которых две добыты нокаутом и одна удушением. Четыре поединка грузин проиграл.

Ранее мы писали, что украинка сделала гильотину сопернице: видео не для слабонервных.

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прорубь реванш UFC смешанные единоборства боец Мераб Двалишвили
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