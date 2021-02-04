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Кровавое месиво. Боец UFC разбил голову, ныряя в прорубь (видео)

4 февраля, 13:36

Олег Люлька Олег Люлька

Мераб Двалишвили после ныряния выглядел так, словно его только что избили в октагоне

Пока Конор Макгрегор ловит рыбку в солнечных Эмиратах, грузинский боец UFC Мераб Двалишвили решил поморжевать и искупаться в ледяной воде. Однако спортсмена постигла неудача.

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Нырнув с разбега в водоем, Двалишвили разбил себе голову об ветки, скрывавшиеся подо льдом. В итоге его лицо истекало кровью так, словно его только что жестоко избили в "клетке".

"Я думал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем я увидел пруд, и мне показалось, что там снег и вода. Но там оказались лед и торчащие ветки деревьев. Когда я нырнул и разбил лед, я почувствовал, как лопнула кожа на голове. Но было еще больнее, когда мне зашивали рану. Теперь все хорошо, я чувствую себя отлично", – написал Двалишвили у себя в Instagram

И добавил: "Какой прекрасный день – и какой дурацкий инцидент"

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Отметим, что в активе 30-летнего Мераба Двалишвили в смешанных единоборствах – 12 побед, из которых две добыты нокаутом и одна удушением. Четыре поединка грузин проиграл.

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MMA UFC Мераб Двалишвили

Источник: Сегодня|Спорт

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