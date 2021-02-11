Румунського арбітра пробачили за слово "негр" на адресу темношкірого гравця

Також не буде покараний футболіст, який обізвав арбітрів циганами

УЄФА зняв з румунського арбітра Себастьяна Колцеску звинувачення в прояві расизму в матчі Ліги чемпіонівміж "Парі Сен-Жермен" і "Істанбулом". Також не будуть покарані інші учасники інциденту в Парижі. Втім, проти рефері ще не закрили справу щодо нецензурної лексики.

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"Згідно румунській газеті PRO Sport, УЄФА щодо інциденту в матчі між" ПСЖ "і" Істанбул "за участю румунських суддів дійшов висновку, що це не був випадок прояву расизму!

Відносно Колтеску, Совре або Окана Бурука, які брали участь в суперечці, не будуть застосовані дисциплінарні заходи", – написав журналіст Емануель Рошу в Twitter.

Нагадаємо, після одного з епізодів лавка "Істанбула" залишилася незадоволена рішенням арбітра. Особливо активно обурювався помічник головного тренера "Істанбула" П'єр Вебо. Кольцеску доніс Хацегану на камерунця, при цьому, вказуючи на Вебо, використовував слово negro.

Пізніше історія отримала своє продовження. Виявляється, "жертва расизму" П'єр Вебо сам називав румунських суддів циганами.

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