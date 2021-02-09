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Одним абзацом. Припиняйте цей дурдом у єврокубках

9 лютого, 19:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Черговий поєдинок Ліги Європи перенесено

Чергова звістка прилетіла з УЄФА. Перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи "Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед" пройде в Турині. Гра повинна була відбутися в Сан-Себастьяні 18 лютого, але була перенесена через посилення урядом Іспанії правил в'їзду з Англії у зв'язку з пандемією коронавіруса. Раніше з цієї причини перенесли три матчі Ліги чемпіонів: "Боруссія" М – "Манчестер Сіті", "Лейпциг" – "Ліверпуль", "Атлетіко" – "Челсі". Далі буде. Може, час УЄФА припиняти цей дурдом із переносами? Адже є шикарний приклад минулого сезону, коли вирішальні матчі плей-офф єврокубків пройшли в одному місті. Зберіть команди в країні без жорстких обмежень, розіграйте трофеї і не робіть фанатам нерви.

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