Русский
$ 27,83
33,77

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Поки "Барселона" ганьбилася з "ПСЖ", Мессі встановлював нові досягнення

17 лютого, 09:10

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Аргентинець повторив досягнення Рауля і відірвався від Кріштіану Роналду

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен" обернувся для "Барселони" справжньою катастрофою – каталонський клуб на своєму стадіоні розгромно програв з рахунком 1:4. Проте, лідер "Барси" Ліонель Мессі зумів записати на свій рахунок чергове статистичне досягнення. І навіть не одне!

Реклама

Читайте також: "Не чіпай Мессі, злодій!" Фанати "Барселони" накинулися на президента "ПСЖ"

Мессі відкрив рахунок у матчі, забивши гол з пенальті. Аргентинець відзначився в Лізі чемпіонів на 7 році поспіль. Рахунок своїм голам він відкрив в 2005 році, коли відзначився у воротах "Панатінаїкоса". В історії ЛЧ таке вдавалося лише ексфорварду "Реала" і "Шальке" Раулю, який забивав з 1995 по 2011 рік.

Для порівняння, Кріштіану Роналду свій перший м'яч в основній сітці ЛЧ забив тільки в 2007 році, хоча дебютував ще в 2004-му. Португальцю знадобилося 32 матчі.

Крім цього, Мессі в 13-й раз поспіль забив за сезон не менше 20 голів. Втім, в ЛЧ всі свої м'ячі аргентинець забиває виключно з "точки".

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Барселона Ліонель Мессі Рауль

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битви грандів у плей-оф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зустрічайте! Мессі – у формі
Зустрічайте! Мессі – у формі "ПСЖ"Футбол
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століття
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століттяФутбол
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з "Челсі"Футбол
Революція в Лізі чемпіонів! Новий
Революція в Лізі чемпіонів! Новий "швейцарський" формат турніру підтримали всіЛіга чемпіонів 2020/21
Матчі Ліги чемпіонів у вівторок: результати матчів
Матчі Ліги чемпіонів у вівторок: результати матчівЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти