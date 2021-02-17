Поки "Барселона" ганьбилася з "ПСЖ", Мессі встановлював нові досягнення

Перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен" обернувся для "Барселони" справжньою катастрофою – каталонський клуб на своєму стадіоні розгромно програв з рахунком 1:4. Проте, лідер "Барси" Ліонель Мессі зумів записати на свій рахунок чергове статистичне досягнення. І навіть не одне!

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Мессі відкрив рахунок у матчі, забивши гол з пенальті. Аргентинець відзначився в Лізі чемпіонів на 7 році поспіль. Рахунок своїм голам він відкрив в 2005 році, коли відзначився у воротах "Панатінаїкоса". В історії ЛЧ таке вдавалося лише ексфорварду "Реала" і "Шальке" Раулю, який забивав з 1995 по 2011 рік.

Для порівняння, Кріштіану Роналду свій перший м'яч в основній сітці ЛЧ забив тільки в 2007 році, хоча дебютував ще в 2004-му. Португальцю знадобилося 32 матчі.

Крім цього, Мессі в 13-й раз поспіль забив за сезон не менше 20 голів. Втім, в ЛЧ всі свої м'ячі аргентинець забиває виключно з "точки".

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