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"Барселона" розвалюється в Європі: вперше програла вдома два матчі поспіль

17 лютого, 00:59

Олена Павлова Олена Павлова

Каталонський клуб був розгромлений "ПСЖ" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" продовжує своє падіння. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "ПСЖ" розгромив іспанського гранда з рахунком 4:1завдяки трьом голам Киліана Мбаппе на "Камп Ноу". "Барселона" поставила себе в дуже скрутне становище перед матчем-відповіддю 10 березня і, схоже, почала незавидну серію.

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Як повідомляє Opta, каталонці вперше в своїй історії зазнали двох домашніх поразок поспіль в рамках одного єврокубкового сезону. Раніше в поточному розіграші Ліги чемпіонів "Барселона" в заключному матчі групового етапу вдома поступилася "Ювентусу" – 0:3.

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що "Барселона" в останній раз ставала переможцем Ліги чемпіонів у 2015 році.

А Мбаппе в Каталонії відзначився неймовірним досягненням в Лізі чемпіонів, ставши в один ряд з Андрієм Шевченком.

Раніше ми писали, що фанати "Барселони" накинулися на президента "ПСЖ". Так уболівальники намагалися змусити парижан відмовитися від покупки аргентинського нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

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