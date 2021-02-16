Фанати "Барселони" з фаєрами і плакатами співають під стадіоном, обзиваючи "ПСЖ" лайном

Ліга чемпіонів повернулася після зимової перерви 16 лютого двома матчами 1/8 фіналу. У Каталонії "Барселона" приймає французький "ПСЖ". Через пандемію в Іспанії заборонено пускати вболівальників на трибуни, однак фанати "блаугранас" спочатку влаштували ходу до "Камп Ноу", а потім і голосно зустріли команди з фаєрами і кричалками.

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За словами журналіста Марсело Бечлера, біля "Камп Ноу" зібралося близько 300 людей. При цьому в Іспанії під час пандемії заборонені масові зібрання в такій кількості.

Біля стадіону вболівальники "Барселони" палили фаєри, співали пісні і демонстрували банери. Так, на одному з них було написано "ПСЖ" – лайно ", а були вираз і міцніші.

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Така агресія фанів каталонського клубу пов'язана не тільки зі спортивною конкуренцією, але і з чутками про можливий перехід Ліонеля Мессі в "ПСЖ". Напередодні фанати "Барселони" накинулися на президента паризького клубу.

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А потім фанати "Барселони" запустили феєрверк під вікнами "ПСЖ"перед грою Ліги чемпіонів.

Дивіться, як "ПСЖ" програв у фіналі Ліги чемпіонів

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