Такий хокей нам не потрібен! Канада вперше в історії тричі програла на чемпіонаті світу

Матчі понеділка в Ризі рясніли несподіваними результатами. Родоначальники гри поступилися німцям, а чехи лише в овертаймі здолали білорусів

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Світовий хокейний форум в Латвії продовжує підносити сюрпризи. Сьогодні Словаччина сенсаційно обіграла Росію на чемпіонаті світу з хокею. Не обійшлося без поразки фаворита і в вечірньому матчі.

Третій раз поспіль (!) на старті турніру програла команда Канади. Таке трапилося вперше на 84-му за ліком ЧС. "Кленові" і так нечасто надсилали найсильніший склад, але цього разу продовжують бентежити публіку. Кривдниками родоначальників хокею стали німці, які взяли верх із рахунком 3:1. Зате без бійки, звісно ж, не обійшлося. Дивіться огляд зустрічі.

Тим часомпрапор Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським.

Отже, канадці займають передостаннє місце в групі, випереджаючи італійців лише за різницею шайб, а Німеччина обійшла Латвію на верху таблиці групи В.

В іншому вечірньому поєдинку чехи перемогли білорусів лише в додатковій п'ятихвилинці – 3:2.

Для багаторазових призерів ЧС і Олімпійських ігор із Чехії ця перемога стала першою в Ризі.

Вашій увазі розклад і результати всіх матчів ЧС-2021 з хокею.

Згадаймо, як уболівальники в США закидали хокеїстів м'якими іграшками: