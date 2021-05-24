Такий хокей нам не потрібен! Канада вперше в історії тричі програла на чемпіонаті світу

Світовий хокейний форум в Латвії продовжує підносити сюрпризи. Сьогодні Словаччина сенсаційно обіграла Росію на чемпіонаті світу з хокею. Не обійшлося без поразки фаворита і в вечірньому матчі.
Третій раз поспіль (!) на старті турніру програла команда Канади. Таке трапилося вперше на 84-му за ліком ЧС. "Кленові" і так нечасто надсилали найсильніший склад, але цього разу продовжують бентежити публіку. Кривдниками родоначальників хокею стали німці, які взяли верх із рахунком 3:1. Зате без бійки, звісно ж, не обійшлося. Дивіться огляд зустрічі.
Тим часомпрапор Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським.
Отже, канадці займають передостаннє місце в групі, випереджаючи італійців лише за різницею шайб, а Німеччина обійшла Латвію на верху таблиці групи В.
В іншому вечірньому поєдинку чехи перемогли білорусів лише в додатковій п'ятихвилинці – 3:2.
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Для багаторазових призерів ЧС і Олімпійських ігор із Чехії ця перемога стала першою в Ризі.
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