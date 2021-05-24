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Такой хоккей нам не нужен! Канада впервые в истории трижды проиграла на чемпионате мира

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 23:20
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Матчи понедельника в Риге изобиловали неожиданными результатами. Родоначальники игры уступили немцам, а чехи лишь в овертайме одолели белорусов
Канада vs Германия на ЧМ по хоккею
Канада vs Германия на ЧМ по хоккею / Фото: Reuters

Мировой хоккейный форум в Латвии продолжает преподносить сюрпризы. Сегодня Словакия сенсационно обыграла Россию на чемпионате мира по хоккею. Не обошлось без поражения фаворита и в вечернем матче.

Третий раз подряд (!) на старте турнира проиграла команда Канады. Такое случилось впервые на 84-м по счету ЧМ. "Кленовые" и так нечасто присылали сильнейший состав, но на этот раз продолжают обескураживать публику. Обидчиками родоначальников хоккея стали немцы, взявшие верх со счетом 3:1. Зато без драки, конечно же, не обошлось. Смотрите обзор встречи.

Тем временем флаг России сняли на чемпионате мира вслед за белорусским.

Таким образом, канадцы занимают предпоследнее место в группе, опережая итальянцев лишь по разнице шайб, а Германия обошла Латвию на верху таблицы группы В.

В другом вечернем поединке чехи победили белорусов лишь в дополнительной пятиминутке – 3:2.

В тренде

Для многократных призеров ЧМ и Олимпийских игр из Чехии эта победа стала первой в Риге.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021 по хоккею.

Вспомним, как болельщики в США забрасывали хоккеистов мягкими игрушками:

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