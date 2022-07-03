Тримайтеся подалі від Мордору. НХЛ рятує російських хокеїстів від армії

Клуби НХЛ занепокоєні затриманням російського хокеїста Івана Федотова, якого в РФ збираються забрати в армію

Гравця клуба НХЛ Івана Федотова можуть відправити на війну / Фото: Колаж: Сьогодні

Віроломним нападом на Україну Росія показала свій звірячий оскал усьому світу. Тепер не можуть почуватися в безпеці не лише жителі суміжних до РФ країн, а й навіть її власні громадяни.

Днями представники військової прокуратури Росії затримали голкіпера збірної Івана Федотова. Формальним приводом затримання стало "ухиляння" від служби в армії 25-річного хокеїста.

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Насправді в Мордорі не можуть пробачити першому номеру збірної Росії розрив із ЦСКА та підписання контракту з клубом НХЛ Філадельфія Флаєрс. Тепер хокеїсту загрожує в'язниця чи служба в армії країни-агресора.

Івана Федотова затримали співробітники російського військкомату / Фото: Колаж: Сьогодні

Представники НХЛ відреагували на свавілля, що відбувається в Росії. Міннесота Вайлд звернулася до свого хокеїста Кирила Капризова з рекомендацією провести відпустку в США чи за межами Росії. Аналогічну розмову збираються провести у Вашингтон Кепіталс, де виступають Олександр Овечкін та Євген Кузнецов.

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/ Фото: AFP

Так НХЛ хоче захистити російських хокеїстів від мобілізації в армію, яка воює проти України.

Варто зазначити, що минулого сезону в НХЛ грали 57 хокеїстів. Але в новому сезоні їхня кількість може зрости.

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Раніше ми розповідали, що в НХЛ заборонили росіянам вивозити Кубок Стенлі до РФ. Причина на поверхні – Росія розв'язала війну проти України.