Залізний Микола: дев'ять швів на голові – не перешкода для гри

У поєдинку за Суперкубок України захисник Шахтаря отримав серйозну травму голови, але продовжив боротьбу за трофей

Справжній боєць Микола Матвієнко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На самому початку матчу, захисник Шахтаря Ісмаїлі невдало зіграв не в м'яч, а в голову своєму одноклубнику Миколі Матвієнку. Після такої травми українському захисникові довелося накласти дев'ять швів на голову, повідомляє видання Фокус.

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Нагадаємо, що в результаті удару Ісмаїлі бутсою, у Матвієнка утворилося розсічення і лікарі "гірників" довго намагалися зупинити кров.

Незважаючи на небезпечну травму, Микола відіграв з пов'язкою на голові весь поєдинок до кінця і навіть заслужив похвалу від головного тренера Шахтаря.

"Матвієнко – прекрасний футболіст. Я хочу бачити його завжди таким, як сьогодні ввечері. Його ігрові якості, його рівень дуже високий, особливо його характер. Коли жартував з ним, сказав, що наступного разу я зламаю йому голову", – сказав після перемоги в Суперкубку Роберто Де Дзербі.

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Свої вибачення приніс Матвієнку і винуватець страшної травми Ісмаїлі. На своїй сторінці в Instagram бразилець опублікував загальне фото з Миколою і словами жалю про те, що трапилося.

"Вибач, бро", – написав Ісмаїлі.

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Нагадаємо, що в матчі за Суперкубок України донецький Шахтар розгромив київське Динамо з рахунком 3: 0.