Я тут з оказією: Коломойський оцінив ймовірність свого повернення в український футбол

Український олігарх Ігор Коломойський прокоментував виступ збірної України на Євро-2020 і призначення Олександра Петракова головним тренером

Коломойський дивиться матч Шахтар - Дніпро-1

Колишній власник Дніпра Ігор Коломойський в суботу відвідав матч 7-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар – Дніпро-1 (2:0).

Однак повертатися в футбол Ігор Валерійович не збирається. Про це він сказав в інтерв'ю програмі " Великий футбол".

"Ймовірність повернення – поки нульова. Крім футболу, є інше життя. Вистачає своїх питань, ми не будемо в них заглиблюватися", – сказав Коломойський.

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Чому тоді олігарх зацікавився матчем УПЛ?

"Я тут з оказією, друзі запросили, ось я і прийшов подивитися. Я і на баскетбол іноді ходжу", – пояснив.

Також він оцінив виступ збірної України на Євро-2020 і призначення Олександра Петракова.

"Я не хочу давати ніяких оцінок, але на Євро команда не вийшла на пік своєї фізичної та функціональної форми. Після 30-ї хвилини фізично виглядали втомленими... Є тренер з фізпідготовки, треба підводити команду. Тактично і стратегічно команда грає, малюнок є, а сил не було.

Петраков? Поки важко оцінювати. Це ще команда, створена Шевченком. Що буде далі – побачимо. Старт відбору на ЧС був не дуже, треба докласти великих зусиль і щоб суперники неважливо зіграли.

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Турнірна ситуація так собі. Добре, що Франція виграла у Фінляндії. Повинна бути надія на Казахстан, щоб вони не тільки у нас відбирали 4 очка, а й у інших. Тоді будуть шанси", – підсумував Коломойський.

Дивіться, як Україна грала з Францією у відборі на ЧС-2022: