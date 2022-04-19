Приниження без Роналду: Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед та очолив АПЛ

Сьогодні відбувся перенесений поєдинок 30 туру АПЛ, у якому Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед . Найтитулованіші команди Англії переслідують різні цілі цього сезону.
Мерсисайдці ведуть боротьбу за чемпіонство, відстаючи від Манчестер Сіті лише на один бал. Юнайтед намагається потрапити до ТОП-4, щоб бути представленим у Лізі чемпіонів наступного сезону.
" Червоні дияволи " було неможливо розраховувати у принциповому дербі на свою головну зірку. Вчора Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина, через що клуб дав португальцеві можливість провести час із сім'єю.
Далі по темі
Ліверпуль підійшов до зустрічі в оптимальній формі і складі і сповна цим скористався. Вже до перерви у ворота Де Хеа влетіло два м'ячі, хоча могло й більше.
У першому випадку МЮ проґав контратаку, в ході якої Мане виклав Луїсу Діасу м'яч "на блюдечку" і той розстріляв ворота гостей. А в середині тайму Садіо гарно асистував Салаху, розрізавши пасом половину оборони манкуніанців.
Друга половина зустрічі пройшла спокійніше. Манчестер постарався нав'язати контргру, а Ліверпуль уже почав заощаджувати сили. І навіть за такого розкладу мерсисайдці зуміли довести справу до розгрому. Забили Мане та знову Салах, які вдало скористалися обрізками МЮ та швидкими контратаками.
Ліверпуль піднімається на перший рядок у АПЛ, проте Ман Сіті свій поєдинок проведе лише завтра. Юнайтед знижує свої шанси на топ-четвірку. До Тоттенхема лише три очки, але "червоні дияволи" зіграли більше матчів, ніж "шпори" або Арсенал.
Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 4:0
Голи: Луїс Діас, 5, Салах, 22, Мане, 68, Салах, 85.
Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Мілнер, 86), Хендерсон, Алькантара (Кейта, 80) – Луїс Діас (Жота, 70), Мане, Салах.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Бісака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Лінделеф, Далот – Матіч, Погба (Лінгард, 10) – Фернандеш, Еланга (Мейбрі, 84) – Решфорд.
Попередження: Кейта – Мейбрі, Фернандеш.