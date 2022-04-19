Приниження без Роналду: Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед та очолив АПЛ

Підопічні Юргена Клоппа відправили у ворота гостей чотири "сухих" м'ячі і продовжили погоню за головним трофеєм в Англії

Ліверпуль продовжує боротьбу за перемогу в АПЛ / Фото: Getty Images

Сьогодні відбувся перенесений поєдинок 30 туру АПЛ, у якому Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед . Найтитулованіші команди Англії переслідують різні цілі цього сезону.

Мерсисайдці ведуть боротьбу за чемпіонство, відстаючи від Манчестер Сіті лише на один бал. Юнайтед намагається потрапити до ТОП-4, щоб бути представленим у Лізі чемпіонів наступного сезону.

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" Червоні дияволи " було неможливо розраховувати у принциповому дербі на свою головну зірку. Вчора Кріштіану Роналду повідомив про смерть новонародженого сина, через що клуб дав португальцеві можливість провести час із сім'єю.

Ліверпуль підійшов до зустрічі в оптимальній формі і складі і сповна цим скористався. Вже до перерви у ворота Де Хеа влетіло два м'ячі, хоча могло й більше.

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У першому випадку МЮ проґав контратаку, в ході якої Мане виклав Луїсу Діасу м'яч "на блюдечку" і той розстріляв ворота гостей. А в середині тайму Садіо гарно асистував Салаху, розрізавши пасом половину оборони манкуніанців.

Друга половина зустрічі пройшла спокійніше. Манчестер постарався нав'язати контргру, а Ліверпуль уже почав заощаджувати сили. І навіть за такого розкладу мерсисайдці зуміли довести справу до розгрому. Забили Мане та знову Салах, які вдало скористалися обрізками МЮ та швидкими контратаками.

Ліверпуль піднімається на перший рядок у АПЛ, проте Ман Сіті свій поєдинок проведе лише завтра. Юнайтед знижує свої шанси на топ-четвірку. До Тоттенхема лише три очки, але "червоні дияволи" зіграли більше матчів, ніж "шпори" або Арсенал.

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Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 4:0

Голи: Луїс Діас, 5, Салах, 22, Мане, 68, Салах, 85.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон – Фабіньо (Мілнер, 86), Хендерсон, Алькантара (Кейта, 80) – Луїс Діас (Жота, 70), Мане, Салах.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Бісака, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Лінделеф, Далот – Матіч, Погба (Лінгард, 10) – Фернандеш, Еланга (Мейбрі, 84) – Решфорд.

Попередження: Кейта – Мейбрі, Фернандеш.