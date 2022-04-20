Суперництво убік: уболівальники Ліверпуля підтримали Роналду, який втратив сина (відео)

Мерсисайдські фанати зазвичай з нелюбов'ю ставляться до Манчестер Юнайтед, проте трагедія у сім'ї CR7 не залишила їх байдужими

Уболівальники Ліверпуля підтримали Кріштіану Роналду / Фото: Getty Images

Вчора в АПЛ відбувся перенесений матч 30 туру. У ньому зійшлися найтитулованіші англійські команди – Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Команда Юргена Клоппа святкувала перемогу (4:0), а гості практично нічого не створили в атаці. Однією з причин стала перепустка поєдинку Кріштіану Роналду.

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Два дні тому у португальця помер новонароджений син. Через це Юнайтед підтримав форварда і відпустив його до сім'ї Свою підтримку Кріштіану висловили й уболівальники принципового суперника МЮ.

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На 7-й хвилині матчу (на честь номера на футболці Роналду) стадіон "Енфілд" почав аплодувати на честь португальця. Також фанати мерсисайдців заспівали свій знаменитий гімн "You'l never walk alone", акцентуючи на тому, що Кріштіану ніколи не залишиться без підтримки.

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Нагадаємо, що Роналду та його наречена Джорджина Родрігес очікували на появу двійнят – хлопчика та дівчинки. Втім, на світ з'явилася лише донька, тоді як син не зміг перенести пологи.

Після вчорашнього поєдинку Ліверпуль вирвався на перше місце в АПЛ, обігнавши Ман Сіті. Втім, команда Олександра Зінченка вже сьогодні може повернути собі лідерство, якщо виграє у Брайтона. У свою чергу, МЮ залишився на 6 місці з триочковим відставанням від зони Ліги чемпіонів.