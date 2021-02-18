Збірна України дізналася своє місце в першому рейтингу ФІФА за 2021 рік

ФІФА оприлюднила перший у 2021 році рейтинг національних збірних. Україна зберегла за собою 24-те місце, на якому фінішувала у 2020-му.
Читайте також: Швейцарія – Україна: президент УАФ чекає два варіанти рішення суду
У зв'язку з тим, що з часу останнього оновлення не було міжнародних пауз для ігор збірних, положення більшості команд не змінилося. Лідером рейтингу, як і раніше, є збірна Бельгії. Чинні чемпіони світу французи посідають друге місце. Далі розташовуються Бразилія, Англія і Португалія.
У ТОП-50 рейтингу відбулися такі зміни: Марокко набрало 7 очок і піднялося на 33-тє місце, випередивши Нігерію, Парагвай і Словаччину. Коста-Ріка піднялася на 50-ту сходинку завдяки тому, що Камерун втратив один бал.
Що стосується суперників України в майбутній фінальній частині Євро, то вище за нас у рейтингу – Нідерланди і Австрія, значно нижче – Північна Македонія.
- 1. Бельгія (1780 очок)
- 2. Франція (1755)
- 3. Бразилія (1743)
- 4. Англія (1670)
- 5. Португалія (1662)
- 6. Іспанія (1 645)
- 7. Аргентина (1642і)
- 8. Уругвай (1639)
- 9. Мексика (1632)
- 10. Італія (1625)
- ... 14. Нідерланди (1609)
- ... 23. Австрія (1531)
- ... 24. УКРАЇНА (1521)
- ... 65. Північна Македонія (1362)
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк