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Збірна України дізналася своє місце в першому рейтингу ФІФА за 2021 рік

18 лютого, 10:37

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Андрія Шевченка залишається на 24-му рядку. А лідирує, як і раніше, Бельгія

ФІФА оприлюднила перший у 2021 році рейтинг національних збірних. Україна зберегла за собою 24-те місце, на якому фінішувала у 2020-му.

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Збірна України

Збірна України / Фото: УАФ

У зв'язку з тим, що з часу останнього оновлення не було міжнародних пауз для ігор збірних, положення більшості команд не змінилося. Лідером рейтингу, як і раніше, є збірна Бельгії. Чинні чемпіони світу французи посідають друге місце. Далі розташовуються Бразилія, Англія і Португалія.

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У ТОП-50 рейтингу відбулися такі зміни: Марокко набрало 7 очок і піднялося на 33-тє місце, випередивши Нігерію, Парагвай і Словаччину. Коста-Ріка піднялася на 50-ту сходинку завдяки тому, що Камерун втратив один бал.

Що стосується суперників України в майбутній фінальній частині Євро, то вище за нас у рейтингу – Нідерланди і Австрія, значно нижче – Північна Македонія.

Рейтинг ФІФА

  • 1. Бельгія (1780 очок)
  • 2. Франція (1755)
  • 3. Бразилія (1743)
  • 4. Англія (1670)
  • 5. Португалія (1662)
  • 6. Іспанія (1 645)
  • 7. Аргентина (1642і)
  • 8. Уругвай (1639)
  • 9. Мексика (1632)
  • 10. Італія (1625)
  • ... 14. Нідерланди (1609)
  • ... 23. Австрія (1531)
  • ... 24. УКРАЇНА (1521)
  • ... 65. Північна Македонія (1362)

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футбол збірна України рейтинг ФІФА

Джерело: Сегодня|Спорт

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