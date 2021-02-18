Збірна України дізналася своє місце в першому рейтингу ФІФА за 2021 рік

Команда Андрія Шевченка залишається на 24-му рядку. А лідирує, як і раніше, Бельгія

ФІФА оприлюднила перший у 2021 році рейтинг національних збірних. Україна зберегла за собою 24-те місце, на якому фінішувала у 2020-му.

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Збірна України / Фото: УАФ

У зв'язку з тим, що з часу останнього оновлення не було міжнародних пауз для ігор збірних, положення більшості команд не змінилося. Лідером рейтингу, як і раніше, є збірна Бельгії. Чинні чемпіони світу французи посідають друге місце. Далі розташовуються Бразилія, Англія і Португалія.

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У ТОП-50 рейтингу відбулися такі зміни: Марокко набрало 7 очок і піднялося на 33-тє місце, випередивши Нігерію, Парагвай і Словаччину. Коста-Ріка піднялася на 50-ту сходинку завдяки тому, що Камерун втратив один бал.

Що стосується суперників України в майбутній фінальній частині Євро, то вище за нас у рейтингу – Нідерланди і Австрія, значно нижче – Північна Македонія.

Рейтинг ФІФА

1. Бельгія (1780 очок)

2. Франція (1755)

3. Бразилія (1743)

4. Англія (1670)

5. Португалія (1662)

6. Іспанія (1 645)

7. Аргентина (1642і)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Італія (1625)

... 14. Нідерланди (1609)

... 23. Австрія (1531)

... 24. УКРАЇНА (1521)

... 65. Північна Македонія (1362)

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