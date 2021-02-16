Судний день щодо матчу України зі Швейцарією. Джерело – про те, що сьогодні оголосять

Очікується, що 16 лютого вердикту Лозанни ще не буде, а озвучать його за кілька тижнів

У вівторок, 16 лютого, Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні розглядає справу щодо так і не зіграного матчу Ліги націй Швейцарія – Україна. Однак рішення органів правосуддя ми сьогодні, найімовірніше, ще не дізнаємося.

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Як повідомляє журналіст Ігор Циганик, у вівторок відбуваються тільки слухання сторін, в яких Україну, крім юристів, представляють голова УАФ Андрій Павелко та головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко. Остаточний же вердикт озвучать за кілька тижнів – близько трьох.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні

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Нагадаємо, цей поєдинок мав відбутися 17 листопада. Але санітарний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин через позитивні тести на коронавірус, що зробило проведення матчу неможливим.

Пізніше УЄФА зарахував Україні технічну поразку 0:3 за те, що "синьо-жовті" не передбачили необхідність повної заміни команди. Це означає виліт команди Андрія Шевченка з елітного дивізіону Ліги націй.

Однак Українська асоціація футболу оскаржує вердикт УЄФА. Павелко запевняє, що шанси України виграти справу – високі.

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