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Швейцарія – Україна: президент УАФ чекає два варіанти рішення суду

17 лютого, 11:10

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Андрій Павелко хоче зіграти матч Ліги націй, але прийме варіант і з жеребкуванням

Рішення по скандальному матчу Ліги націй Швейцарія – Україна вчора відклали. Напередодні п'ять годин тривало засідання по апеляції України на технічну поразку з Швейцарією. Нагадаємо, 17 листопада гра не відбулася через рішення влади Люцерна відправити українців на карантин у зв'язку з випадками коронавірусу.

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У вівторок Спортивний арбітражний суд в Лозанні в онлайн-режимі провів засідання і вирушив на роздуми. Після цього президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів телеканалу "Футбол 1" про те, що можна очікувати від CAS і що хоче наша сторона:

"Ми пропонуємо реалізацію головного завдання – зіграти матч на футбольному полі. Для цього важливо, щоб УЄФА прийняв таке рішення. Якщо ж зовсім не вийде знайти дату для гри, тоді вже нас розсудить жеребкування. Це теж буде рішення, з яким ми погодимося як зі справедливим".

Передбачається, що остаточний вердикт, який не підлягає оскарженню, буде винесено за три тижні.

Тим часом, Шевченко залишився в Києві на матчі "Динамо" й "Шахтаря" в Лізі Європи.

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Згадаймо, як Україна обігрувала Швейцарію у Львові у вересні:

Всі подробиці в спецтемі Ліга націй

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футбол збірна України Спортивний арбітражний суд збірна Швейцарії Ліга націй Андрій Павелко
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