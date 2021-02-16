П'ять годин тривало засідання по апеляції України на технічну поразку

Рішення у справі буде оголошено пізніше

Сьогодні Спортивний арбітражний суд Лозанни розглянув апеляцію УАФ на технічну поразку збірної Українив матчі проти Швейцарії в Ліги націй, який повинен був відбутися 17 листопада, але був відмінений.

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Судді вислухали аргументи всіх трьох сторін – української, швейцарської, а також УЄФА. Засідання тривало більше п'яти годин, повідомляється на офіційному сайті УАФ. Однак рішення у справі буде оголошено пізніше, орієнтовно, через три тижні.

Нагадаємо, цей поєдинок повинен був відбутися 17 листопада. Але санітарний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин через позитивні тести на коронавірус, що зробило проведення матчу неможливим.

Пізніше УЄФА зарахував Україні технічну поразку 0:3 за те, що "синьо-жовті" не передбачили необхідність повної заміни команди. Це означає виліт команди Андрія Шевченка з елітного дивізіону Ліги націй.

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Однак Українська асоціація футболу оскаржує вердикт УЄФА. Павелко запевняє, що шанси України виграти справу – високі.

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