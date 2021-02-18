Сборная Украины узнала свое место в первом рейтинге ФИФА за 2021 год

Команда Андрея Шевченко остается на 24-й строчке. А лидирует по-прежнему Бельгия

ФИФА обнародовала первый в 2021 году рейтинг национальных сборных. Украина сохранила за собой 24-е место, на котором финишировала в 2020-м.

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Сборная Украины / Фото: УАФ

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось. Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия.

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В ТОП-50 рейтинга произошли следующие изменения: Марокко набрало 7 очков и поднялось на 33-е место, опередив Нигерию, Парагвай и Словакию. Коста-Рика взобралась на 50-ю строчку благодаря тому, что Камерун потерял один балл.

Что касается соперников Украины по предстоящей финальной части Евро, то выше нас в рейтинге – Нидерланды и Австрия, значительно ниже – Северная Македония.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия (1780 очков)

2. Франция (1755)

3. Бразилия (1743)

4. Англия (1670)

5. Португалия (1662)

6. Испания (1645)

7. Аргентина (1642)

8. Уругвай (1639)

9. Мексика (1632)

10. Италия (1625)

...14. Нидерланды (1609)

... 23. Австрия (1531)

... 24. УКРАИНА (1521)

... 65. Северная Македония (1362)

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