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Сборная Украины узнала свое место в первом рейтинге ФИФА за 2021 год

18 февраля, 10:37

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Андрея Шевченко остается на 24-й строчке. А лидирует по-прежнему Бельгия

ФИФА обнародовала первый в 2021 году рейтинг национальных сборных. Украина сохранила за собой 24-е место, на котором финишировала в 2020-м.

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Сборная Украины

Сборная Украины / Фото: УАФ

В связи с тем, что с момента последнего обновления не было международных пауз для игр сборных, положение большинства команд не изменилось. Лидером рейтинга по-прежнему является сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы занимают второе место. Далее располагаются Бразилия, Англия и Португалия.

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В ТОП-50 рейтинга произошли следующие изменения: Марокко набрало 7 очков и поднялось на 33-е место, опередив Нигерию, Парагвай и Словакию. Коста-Рика взобралась на 50-ю строчку благодаря тому, что Камерун потерял один балл.

Что касается соперников Украины по предстоящей финальной части Евро, то выше нас в рейтинге – Нидерланды и Австрия, значительно ниже – Северная Македония.

Рейтинг ФИФА

  • 1. Бельгия (1780 очков)
  • 2. Франция (1755)
  • 3. Бразилия (1743)
  • 4. Англия (1670)
  • 5. Португалия (1662)
  • 6. Испания (1645)
  • 7. Аргентина (1642)
  • 8. Уругвай (1639)
  • 9. Мексика (1632)
  • 10. Италия (1625)
  • ...14. Нидерланды (1609)
  • ... 23. Австрия (1531)
  • ...24. УКРАИНА (1521)
  • ... 65. Северная Македония (1362)

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футбол Сборная Украины рейтинг ФИФА

Источник: Сегодня|Спорт

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