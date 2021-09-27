Ротань назвав список футболістів на ключовий матч відбору до Євро-2023

Вже 8 жовтня футболістам молодіжної збірної України належить зіграти проти фаворита групи Н команди Франції. Наставник "молодіжки" викликав на відповідальний поєдинок 24 футболісти

Руслан Ротань готовит сборную Украины U-21 к матчу с Арменией / Фото: УАФ

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань оголосив список футболістів, викликаних на жовтневі матчі відбіркового турніру до Євро-2023.

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Свій черговий збір синьо-жовті почнуть 4 жовтня. Підопічні Руслана Ротаня готуватимуться до поєдинків проти збірних Франції (8 жовтня в Бресті) і Фарерських островів (12 жовтня в Запоріжжі).

Наставник молодіжної збірної України в цих матчах розраховує на 24 футболістів.

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Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк)

Захисники: Максим Таловєров (Динамо, Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (всі – Динамо Київ), Арсеній Батагов (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Драмбаєв (Маріуполь), Олексій Сич (Рух Львів), Олег Горін (Минай), Валерій Дубко (Чорноморець Одеса)

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Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Іван Желізко (Валмієра, Латвія), Олександр Назаренко (Дніпро-1 Дніпро), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва – Чорноморець Одеса), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі – Шахтар Донецьк), Вікентій Волошин (Десна Чернігів)

Нападники: Владислав Супряга (Динамо Київ), Богдан В'юнник (Маріуполь), Микола Кухаревич (Левен, Бельгія)

Резервний список: Микита Турбаєвський (Маріуполь), Олександр Мельник (Олександрія), Ігор Снурніцін, Данило Алефіренко (обидва – Зоря Луганськ), Денис Кузик, Богдан Білошевській, Владислав Ванат (всі – Чорноморець), Остап Притула (Рух Львів), Данило Кравчук (Ворскла Полтава )

Нагадаємо, що молодіжна збірна України вдало стартувала у відбірковому турнірі на Євро-2023. Команда Ротаня обіграла на виїзді збірну Сербії 1:0, а в Ковалівці перемогла Вірменію 2:1.

Після двох зіграних турів молодіжна збірна України очолює турнірну таблицю в групі Н.

Дивіться як збірна Україна U-21 обіграла Вірменію