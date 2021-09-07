Світло з'явилося і наші забили: на матчі України в Ковалівці пропало освітлення

Молодіжна збірна України здобула другу перемогу в двох матчах відбору на чемпіонат Європи 2023 року U-21. У Ковалівці була повалена команда Вірменії

Українська молодіжка обіграла Вірменію / Фото: УАФ

Перемогу команді Руслана Ротаня принесли точні удари Дмитра Крискова, що представляє Металіст-1925, і Михайла Мудрика з Шахтаря.

Відзначимо, що в другому таймі зустрічі на стадіоні вимкнувся один з прожекторів, через що гру довелося на якийсь час зупинити. Тим не менш, через кілька хвилин світло знову з'явилося і відразу ж наша команда забила другий м'яч.

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Україна – Вірменія – 2:1

Голи: Щурик (20), Мудрик (62) – Галстян (45+4)

Після двох турів Україна очолює турнірну таблицю відбіркової групи H, випереджаючи Францію на два очки. Наступний матч українці проведуть якраз проти французів 10 жовтня.

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Нагадаємо, доросла збірна України в середу, 8 вересня, проведе товариський матч проти Чехії на виїзді. Напередодні Олександр Петраков зізнався, що результат матчу для нього дуже важливий.

Огляд матчу Україна U-21 – Вірменія U-21: