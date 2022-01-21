Розпродаж у Динамо триває: слідом за Миколенком Київ покинув містер-тату

Півзахисник київського Динамо Богдан Ледньов на правах оренди перейшов до угорського Фехервара. Угода між клубами розрахована на 1 рік

Богдан Ледньов перейшов в Фехервар / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Ледньов став другою зимовою втратою киян. Раніше в Евертон продали Віталія Миколенка.

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Щоправда, на продажі Миколенка кияни заробили, за даними ЗМІ, близько 23 мільйонів євро, а оренда Ледньова принесе Динамо лише 300 тисяч. Така сума фігурувала у пресі раніше.

Ледньов яскраво проявив себе в оренді в луганській Зорі, але закріпитися у складі Динамо не зміг. Він виділявся на полі не грою, а зовнішнім виглядом. Ймовірно, футболіст приділяв більше часу не тренуванням, а походам у тату-салони та барбершопи.

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У поточному сезоні він провів лише 10 матчів, переважно виходячи на заміни. Результативними діями не відзначився.

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Загалом же на рахунку 23-річного півзахисника 32 матчі за першу команду Динамо та два голи.

Фехервар представляє найвищий дивізіон чемпіонату Угорщини та йде на четвертому місці у турнірній таблиці.

У складі команди вже виступають Євген Макаренко та Іван Петряк.