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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Місце для Фонсекі? Тоттенгем відправив у відставку головного тренера

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
1 листопада, 14:14
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Португальський фахівець протримався на посаді наставника лондонського клубу лише чотири місяці
Нуну Санту та Паулу Фонсека
Нуну Санту та Паулу Фонсека / Фото: Колаж: Сьогодні

Після матчу 10-го туру чемпіонату Англії, у якому Тоттенгем програв Манчестер Юнайтед 0:3, був звільнений з посади головного тренера Нуну Ешпіріту Санту. Новину про це 1 листопада повідомив офіційний сайт "шпор".

Читайте також: На Динамо із новим тренером! Барселона звільнила Кумана після ганебної поразки

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Разом із португальським фахівцем клуб залишають і його помічники: Ян Катро, Руї Барбоза та Антоніо Діас.

Відставку Нуну Санту прокоментував спортивний директор Тоттенгема Фабіо Паратічі.

"Я знаю, наскільки Нуну та його тренерський штаб хотіли досягти успіху, і я шкодую, що нам довелося ухвалити це рішення.

Нуну справжній джентльмен і йому завжди будуть тут раді. Ми хотіли б подякувати йому та його тренерському штабу і побажати їм успіхів в майбутньому", – цитує слова Фабіо Паратічі сайт Тоттенгема.

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Додамо, Нуну Санту було призначено головним тренером Тоттенгем Хотспур у червні 2021 року. Контракт було підписано до 2023 року. При цьому лондонський клуб влітку міг очолити Паулу Фонсека, але зрештою керівництво зупинило свій вибір на Санту.

Португалець Паулу Фонсека
Португалець Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

Португальський наставник провів на чолі "шпор" 17 матчів. При ньому було здобуто дев'ять перемог при семи поразках та одній нічиїй. Після 10-ти зіграних турів команда посідає восьме місце в турнірній таблиці.

Ім'я наступного тренера Тоттенгема обіцяють назвати у найближчим часом.

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Раніше ми повідомляли, що екс-наставник Шахтаря Паулу Фонсека один із головних фаворитів на тренерський місток англійського Ньюкасла.

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