Роналду – рятівник Сульшера! Португалець забив фантастичний гол у матчі АПЛ

У матчі 10-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед на виїзді розгромив Тоттенгем із рахунком 3:0.

Величезний внесок у перемогу "червоних дияволів" зробив лідер команди Кріштіану Роналду.

Наприкінці першого тайму 36-річний форвард в один дотик замкнув передачу Бруно Фернандеша.

Out of this world #MUFC | @Cristiano pic.twitter.com/SDpdo72iXl