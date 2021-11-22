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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Годі, один уже був: у Динамо спростували чутки про покупку земляка Луческу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
22 листопада, 17:45
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Захисник румунського Фарула Раду Бобока не входить до списку інтересів київського "Динамо". Чутки про трансфер розпускають агенти футболіста
Раду Бобока Динамо не цікавить
Раду Бобока Динамо не цікавить / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Бобока невдовзі може перейти до Динамо. Нібито у його послугах зацікавлений особисто Мірча Луческу.

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Однак у столичному клубі заявили, що ні Луческу, ні селекційний відділ Динамо не розглядає кандидатуру 22-річного футболіста, повідомляє meta-ratings.com.ua.

Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Reuters

Чутки про інтерес до футболіста розпускають його агенти, щоб засвітити його прізвище у пресі та набити цінник.

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Цікаво, що минулого сезону Динамо вже посилювалося земляком Луческу румунським півзахисником Тудором Белуце.

Белуце не зміг закріпитися в Динамо
Белуце не зміг закріпитися в Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Проте заграти у Києві йому не вдалося, а найбільше столичним фанатам він запам'ятався своїм провальним виходом на заміну в матчі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша, коли привіз гол, який позбавив Динамо перемоги.

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Раніше ми писали, що лідер Динамо з розмахом відгуляло день народження перед Баварією. Найдорожчому та найзабивнішому гравцю Динамо Віктору Циганкову 24 роки виповнилося ще 15 листопада. Але день народження він відзначив майже через тиждень.

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