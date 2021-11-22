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Шахтар --
Львів --
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Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Буде насолода! У Досі запустили годинник із зворотним відліком

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
22 листопада, 11:11
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До чемпіонату світу з футболу залишився рік – у Катарі з цього приводу влаштували свято
Світова першість вперше розпочнеться восени
Світова першість вперше розпочнеться восени / Фото: REUTERS

У столиці чемпіонату світу 2022 року запустили спеціальний годинник. Він веде зворотній відлік до старту мундіалю. Напередодні в Катарі добудували останню арену до ЧС-2022 – стадіон із морських контейнерів.

На урочистій церемонії запуску годинника президент ФІФА Джанні Інфантіно високо оцінив організацію.

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"Я беру участь в організації спортивних заходів уже кілька десятиліть. Але я ніколи не бачив нічого подібного до того, що відбувається тут. Все готово, стадіони фантастичні. Уболівальники отримають справжню насолоду.

Світ відкриє для себе країну та весь регіон. Тут зустрінеться багато людей, їх буде об'єднано спільною ідеєю. Саме в цьому і є важливе значення футболу", – сказав Інфантіно.

ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет | Фото: REUTERS
ЧМ-2022: обратный отсчет / Фото: REUTERS
1/13

Наразі триває кваліфікація на ЧС-2022. Вже визначились 13 команд-учасниць турніру. Збірна України потрапила до стикових матчів. Ми визначили для команди Петракова шлях життя та смерті на мундіаль.

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Раніше ми писали, що збірна України встановила унікальне досягнення у відборі на ЧС-2022.

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І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Десна
15
17:22
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
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