Бразилець зі збірної українською мовою розповів про свій гол

Збірна України не змогла обіграти команду Фінляндії в суботньому матчі відбору на чемпіонат світу. Однак на НСК "Олімпійський" відбулася ще одна помітна подія: перший м'яч за "синьо-жовтих" забив бразилець за національністю Жуніор Мораес. Форвард "Шахтаря" із захопленням відзначив свій дебютний гол.
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А на своїй сторінці в мережах Жуніор Мораес навіть написав повідомлення українською мовою:
"Я радий мати можливість представляти країну й забити свій перший гол у складі збірної. Ми продовжуємо разом неухильно дивитися на наші цілі! Дякую Богу за все!"
Нещодавно Жуніор Мораес став найкращим бомбардиром Ліги Європи в Україні.
Підопічні Андрія Шевченка продовжують готуватися до третього поєдинку кваліфікації на ЧС-2022. Бразилець з українським паспортом опублікував відео тренування на полі стадіону імені Віктора Баннікова.
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