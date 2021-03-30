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Бразилець зі збірної українською мовою розповів про свій гол

30 березня, 12:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Жуніор Мораес пишається тим, що грає за нашу національну команду

Збірна України не змогла обіграти команду Фінляндії в суботньому матчі відбору на чемпіонат світу. Однак на НСК "Олімпійський" відбулася ще одна помітна подія: перший м'яч за "синьо-жовтих" забив бразилець за національністю Жуніор Мораес. Форвард "Шахтаря" із захопленням відзначив свій дебютний гол.

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Читайте також: Всі матчі збірних у вівторок, 30 березня: розклад, трансляції і таблиці.

А на своїй сторінці в мережах Жуніор Мораес навіть написав повідомлення українською мовою:

"Я радий мати можливість представляти країну й забити свій перший гол у складі збірної. Ми продовжуємо разом неухильно дивитися на наші цілі! Дякую Богу за все!"

Нещодавно Жуніор Мораес став найкращим бомбардиром Ліги Європи в Україні.

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Підопічні Андрія Шевченка продовжують готуватися до третього поєдинку кваліфікації на ЧС-2022. Бразилець з українським паспортом опублікував відео тренування на полі стадіону імені Віктора Баннікова.

Дізнайтеся, як бразилець втішив Миколенка після вилучення з Фінляндією.

Дивіться, як 33-річний "гірник" відзначився у складі української збірної:

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українська мова футбол Жуніор Мораєс
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