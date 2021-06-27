Бельгія – Португалія: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Коментатор Кирило Круторогов впевнений, що на нас точно чекає напружена і дуже цікава гра. Ймовірно, що поєдинок в Севільї завершиться пенальті

Збірна Бельгії на тренуванні / Фото: Reuters

27 червня в Севільї збірна Бельгії битиметься з Португалією за вихід до 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020. "Червоні Дияволи" давно не вигравали трофеї, а Роналду і компанія перемогли на Євро-2016. Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн-трансляція Бельгія – Португалія пройде на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Одна з найяскравіших афіш першого плей-офф раунду Євро-2020. Чинні переможці і одні з головних фаворитів зустрічаються з ще одним серйозним претендентом на трофей.

Бельгія в трійці команд, що пройшли групу без втрат очок і лише з одним пропущеним голом. Росію обіграли, не помітивши (3:0), а з Данією і Фінляндією їм було не дуже легко, але клас гравців визначив переможців (2:1 і 2:0 відповідно). З негативу – вони втратили Тімоті Кастанья через травму.

Збірна Бельгії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Португальці не без проблем обіграли Угорщину (3:0), програли Німеччині (2:4) і розписали нічию зі збірною Франції (2:2). У плей-офф вони вийшли з третього місця. Як і п'ять років тому, коли в групі розписали три нічиї, але стали чемпіонами. Кріштіану Роналду забив п'ять голів і поки що є кращим бомбардиром турніру.

Португалія і Франція порадували результативністю / Фото: Reuters

Збірна Португалії шість разів перемагала Бельгію і не програє їм п'ять матчів поспіль. Останній раз "Червоні Дияволи" обігравали їх у 1989 році, а всього на їхньому рахунку п'ять перемог при семи нічиїх.

На нас точно чекає напружена і дуже цікава гра. Думаю, голи будуть з боку обох команд. Схиляюся до нічиєї в основний час 1:1 або 2:2 і овертайм, а може, і серії пенальті. Думаю, до чвертьфіналу пройдуть португальці.

У свою чергу аналітики FAVBET вважають Бельгію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Червоних Дияволів" – 2.56, на нічию – 3.25, на перемогу Португалії – 3.10. Найпопулярніший рахунок – 1:1 – 5.90.

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