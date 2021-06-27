27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Бельгія – Португалія: прогноз коментатора на матч 1/8 фіналу Євро-2020

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
27 червня, 16:10
Копіювати лінк
Коментатор Кирило Круторогов впевнений, що на нас точно чекає напружена і дуже цікава гра. Ймовірно, що поєдинок в Севільї завершиться пенальті
Збірна Бельгії на тренуванні
Збірна Бельгії на тренуванні / Фото: Reuters

27 червня в Севільї збірна Бельгії битиметься з Португалією за вихід до 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2020. "Червоні Дияволи" давно не вигравали трофеї, а Роналду і компанія перемогли на Євро-2016. Початок зустрічі – о 22:00. Онлайн-трансляція Бельгія – Португалія пройде на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

Читайте також: Бельгія – Португалія: де і коли дивитися матч 1/8 Євро-2020 у неділю

Одна з найяскравіших афіш першого плей-офф раунду Євро-2020. Чинні переможці і одні з головних фаворитів зустрічаються з ще одним серйозним претендентом на трофей.

Бельгія в трійці команд, що пройшли групу без втрат очок і лише з одним пропущеним голом. Росію обіграли, не помітивши (3:0), а з Данією і Фінляндією їм було не дуже легко, але клас гравців визначив переможців (2:1 і 2:0 відповідно). З негативу – вони втратили Тімоті Кастанья через травму.

Збірна Бельгії на Євро-2020
Збірна Бельгії на Євро-2020 / Фото: Reuters

Португальці не без проблем обіграли Угорщину (3:0), програли Німеччині (2:4) і розписали нічию зі збірною Франції (2:2). У плей-офф вони вийшли з третього місця. Як і п'ять років тому, коли в групі розписали три нічиї, але стали чемпіонами. Кріштіану Роналду забив п'ять голів і поки що є кращим бомбардиром турніру.

Португалія і Франція порадували результативністю
Португалія і Франція порадували результативністю / Фото: Reuters

Збірна Португалії шість разів перемагала Бельгію і не програє їм п'ять матчів поспіль. Останній раз "Червоні Дияволи" обігравали їх у 1989 році, а всього на їхньому рахунку п'ять перемог при семи нічиїх.

На нас точно чекає напружена і дуже цікава гра. Думаю, голи будуть з боку обох команд. Схиляюся до нічиєї в основний час 1:1 або 2:2 і овертайм, а може, і серії пенальті. Думаю, до чвертьфіналу пройдуть португальці.

У свою чергу аналітики FAVBET вважають Бельгію невеликим фаворитом цієї зустрічі. Коефіцієнт на перемогу "Червоних Дияволів" – 2.56, на нічию – 3.25, на перемогу Португалії – 3.10. Найпопулярніший рахунок – 1:1 – 5.90.

Дивіться, як раніше Португалія грала з Бельгією

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

15 100 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти