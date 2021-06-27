27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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Бельгия – Португалия: прогноз комментатора на матч 1/8 финала Евро-2020

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов
27 июня, 16:10
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Комментатор Кирилл Круторогов уверен, что нас точно ждет напряженная и очень интересная игра. Вероятно, что поединок в Севилье завершится пенальти
Сборная Бельгии на тренировке
Сборная Бельгии на тренировке / Фото: Reuters

27 июня в Севилье сборная Бельгии сразится с Португалией за выход в 1/4 финала чемпионата Европы-2020. "Красные Дьяволы" давно не выигрывали трофеи, а Роналду и компания победили на Евро-2016. Начало встречи – в 22:00. Онлайн-трансляция Бельгия – Португалия пройдет на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Одна из самых ярких афиш первого плей-офф раунда Евро-2020. Действующие победители и одни из главных фаворитов встречаются с еще одним серьезным претендентом на трофей.

Бельгия в тройке команд, прошедших группу без потерь очков и лишь с одним пропущенным голом. Россию обыграли, не заметив (3:0), а с Данией и Финляндией им было не слишком легко, но класс игроков предопределил победителей (2:1 и 2:0 соответственно). Из негатива – они потеряли Тимоте Кастаня из-за травмы.

Сборная Бельгии на Евро-2020
Сборная Бельгии на Евро-2020 / Фото: Reuters

Португальцы не без проблем обыграли Венгрию (3:0), проиграли Германии (2:4) и расписали ничью с Францией (2:2). В плей-офф они вышли с третьего места. Как и пять лет назад, когда в группе расписали три ничьи, но стали чемпионами. Криштиану Роналду забил пять голов и пока что является лучшим бомбардиром турнира.

Португалия и Франция порадовали результативностью
Португалия и Франция порадовали результативностью / Фото: Reuters

Сборная Португалии шесть раз побеждала Бельгию и не проигрывает им пять матчей кряду. Последний раз "Красные Дьяволы" обыгрывали их в 1989 году, а всего на их счету пять побед при семи ничьих.

Нас точно ждет напряженная и очень интересная игра. Думаю, голы будут со стороны обеих команд. Склоняюсь к ничьей в основное время 1:1 или 2:2 и овертаймам, а может, и серии пенальти. Думаю, в четвертьфинал пройдут португальцы.

В свою очередь аналитики FAVBET считают Бельгию небольшим фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу "Красных Дьяволов" – 2.56, на ничью – 3.25, на победу Португалии – 3.10. Самый популярный счет – 1:1 – 5.90.

Смотрите, как ранее Португалия играла с Бельгией

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
19:00
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22:00
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Вторник, 29 июня
19:00
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22:00
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