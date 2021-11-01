1 листопада 17:00
Дніпро-1 4
Минай 0
1 листопада 19:30
Ворскла 0
Чорноморець 0
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Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
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Зоря --
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7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
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Претендент на третю силу не зміг обіграти аутсайдера: Ворскла знову втрачає очки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 листопада, 22:07
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Ворскла та Чорноморець розійшлися миром у заключному матчі 13-го туру чемпіонату України. Проте команда Юрія Максимова повернулася до ТОП-4
Ворскла не змогла обіграти Чорноморець
Ворскла не змогла обіграти Чорноморець / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

Полтавці володіли ініціативою протягом усього матчу. Ворскла завдала майже вдвічі більше ударів у матчі (17 проти 9), але жоден із них не став результативним.

Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.

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Огляд матчу Ворскла – Чорноморець – 0:0

Ворскла втратила очки у другому турі поспіль. Минулими вихідними полтавці поступилися Шахтарю. Проте "біло-зелені" повернули собі четвертий рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, потіснивши звідти Дніпро-1, який сьогодні раніше розгромив Минай.

Чорноморець також продовжив свою серію до двох матчів – ось лише серію без поразок. Команда Юрія Мороза у поточному чемпіонаті України здобула лише одну перемогу, ще у серпні над Маріуполем.

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У наступному турі на Ворсклу чекає матч проти лідера сезону Динамо. Є всі передумови, що серія полтавців без перемог продовжиться ще на один матч.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Динамо Динамо Дин
13
11
2
0
34
5
29
35
Забиті 34
Пропущені 5
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
Шахтар Шахтар Шах
13
10
2
1
35
7
28
32
Забиті 35
Пропущені 7
Різниця 28
Результати останніх матчів: В В В Н В
3
Зоря Зоря Зор
13
8
2
3
30
16
14
26
Забиті 30
Пропущені 16
Різниця 14
Результати останніх матчів: В В П В В
4
Ворскла Ворскла Вор
13
7
4
2
21
10
11
25
Забиті 21
Пропущені 10
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н П В В В
5
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
13
8
1
4
20
14
6
25
Забиті 20
Пропущені 14
Різниця 6
Результати останніх матчів: В П В В П
6
Олександрія Олександрія Оле
13
5
5
3
12
10
2
20
Забиті 12
Пропущені 10
Різниця 2
Результати останніх матчів: Н Н П Н В
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
13
6
1
6
16
20
-4
19
Забиті 16
Пропущені 20
Різниця -4
Результати останніх матчів: П В В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П В П
12
Львів Львів Льв
13
2
4
7
9
20
-11
10
Забиті 9
Пропущені 20
Різниця -11
Результати останніх матчів: В Н П П В
13
Інгулець Інгулець Інг
12
2
3
7
9
22
-13
9
Забиті 9
Пропущені 22
Різниця -13
Результати останніх матчів: Н П П Н П
14
Минай Минай Мин
12
1
5
6
8
18
-10
8
Забиті 8
Пропущені 18
Різниця -10
Результати останніх матчів: П Н Н П П
15
Чорноморець Чорноморець Чор
13
1
5
7
12
26
-14
8
Забиті 12
Пропущені 26
Різниця -14
Результати останніх матчів: Н Н П П Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
13
1
1
11
15
32
-17
4
Забиті 15
Пропущені 32
Різниця -17
Результати останніх матчів: П П П П П

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І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
12:10
20
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
13
16:20
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
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