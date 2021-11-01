Претендент на третю силу не зміг обіграти аутсайдера: Ворскла знову втрачає очки

Ворскла та Чорноморець розійшлися миром у заключному матчі 13-го туру чемпіонату України. Проте команда Юрія Максимова повернулася до ТОП-4
Ворскла не змогла обіграти Чорноморець / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Полтавці володіли ініціативою протягом усього матчу. Ворскла завдала майже вдвічі більше ударів у матчі (17 проти 9), але жоден із них не став результативним.
Фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Розклад та результати 13-го туру УПЛ є на нашому сайті.
Огляд матчу Ворскла – Чорноморець – 0:0
Ворскла втратила очки у другому турі поспіль. Минулими вихідними полтавці поступилися Шахтарю. Проте "біло-зелені" повернули собі четвертий рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, потіснивши звідти Дніпро-1, який сьогодні раніше розгромив Минай.
Чорноморець також продовжив свою серію до двох матчів – ось лише серію без поразок. Команда Юрія Мороза у поточному чемпіонаті України здобула лише одну перемогу, ще у серпні над Маріуполем.
У наступному турі на Ворсклу чекає матч проти лідера сезону Динамо. Є всі передумови, що серія полтавців без перемог продовжиться ще на один матч.
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Забиті
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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12
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12
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Результати останніх матчів:
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13
6
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20
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Забиті
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20
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
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Пропущені
21
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Результати останніх матчів:
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Забиті
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Пропущені
14
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
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7
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11
Забиті
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Пропущені
18
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Результати останніх матчів:
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9
Пропущені
20
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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18
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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Результати останніх матчів:
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