Претендент на третью силу не смог обыграть аутсайдера: Ворскла снова теряет очки

Ворскла и Черноморец разошлись миром в заключительном матче 13-го тура чемпионата Украины. Тем не менее, команда Юрия Максимова вернулась в ТОП-4

Ворскла не смогла обыграть Черноморец / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Полтавчане владели инициативой на протяжении всего матча. Ворскла нанесла почти в два раза больше ударов в матче (17 против 9), но ни один из них не стал результативным.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Расписание и результаты 13-го тура УПЛ есть на нашем сайте.

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Обзор матча Ворскла – Черноморец – 0:0

Ворскла потеряла очки во втором туре подряд. На прошлых выходных полтавчане уступили Шахтеру. Тем не менее, "бело-зеленые" вернули себе четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, потеснив оттуда Днепр-1, который сегодня ранее разгромил Минай.

Черноморец также продлил свою серию до двух матчей – вот только серию без поражений. Команда Юрия Мороза в текущем чемпионате Украины одержала лишь одну победу, еще в августе над Мариуполем.

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В следующем туре Ворсклу ждет матч против лидера сезона Динамо. Есть все предпосылки, что серия полтавчан без побед продлится еще на один матч.