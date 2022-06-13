Новий абсолютний чемпіон заінтригував відповіддю про битву з Ломаченком

Незважаючи на паузу в кар'єрі, український боксер Василь Ломаченко, як і раніше, залишається бажаним суперником топ-бійців

Ломаченко у шорт-листі претендентів на бій з Хейні / Фото: Колаж: Сьогодні

На початку червня американець Девін Хейні відібрав усі пояси у Джорджа Камбососа і став новим абсолютним чемпіоном у легкій вазі.

Раніше планувалося, що у поєдинку проти абсолютного чемпіона замість Хейні виступить українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від бою через агресію Російської Федерації проти України.

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Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Після поєдинку австралієць заявив, що збирається повернути титул абсолютного чемпіона і добиватиметься реваншу. Цей поєдинок має відбутися у листопаді цього року.

Розбірки двох топ-боксерів відсунули на другий план Василя Ломаченка. На запитання журналістів, чи збирається Хейні провести бій з Василем, американець відповів досить категорично.

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"Ми були б раді зробити такий бій. Сподіваюся, вийде у майбутньому. Ми поки що не знаємо, що у Ломаченка за ситуація. Молюсь за те, щоб з ним все було добре", – цитує Хейні vringe.com.

Хейні готов битися з Ломаченком

Нагадаємо, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні. Але схоже, на цей поєдинок доведеться чекати довго.

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images