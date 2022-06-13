Новий абсолютний чемпіон заінтригував відповіддю про битву з Ломаченком

На початку червня американець Девін Хейні відібрав усі пояси у Джорджа Камбососа і став новим абсолютним чемпіоном у легкій вазі.
Раніше планувалося, що у поєдинку проти абсолютного чемпіона замість Хейні виступить українець Василь Ломаченко. Але наш боксер відмовився від бою через агресію Російської Федерації проти України.
Після поєдинку австралієць заявив, що збирається повернути титул абсолютного чемпіона і добиватиметься реваншу. Цей поєдинок має відбутися у листопаді цього року.
Розбірки двох топ-боксерів відсунули на другий план Василя Ломаченка. На запитання журналістів, чи збирається Хейні провести бій з Василем, американець відповів досить категорично.
"Ми були б раді зробити такий бій. Сподіваюся, вийде у майбутньому.
Ми поки що не знаємо, що у Ломаченка за ситуація. Молюсь за те, щоб з ним все було добре", – цитує Хейні vringe.com.
Нагадаємо, що глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні. Але схоже, на цей поєдинок доведеться чекати довго.