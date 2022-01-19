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"Є велика проблема". Підручний розповів, що заважає виборювати високі місця

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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19 січня, 17:35
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Старти на сьомому етапі Кубка світу з біатлону в Антгольці стануть останніми для основи збірної України по біатлону перед Олімпіадою-2022 у Пекіні
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

У четвер, 20 січня, в італійському Антгольці стартує сьомий етап Кубка світу з біатлону. У програмі першого дня змагань індивідуальна чоловіча гонка на 20 км – це найдовша дистанція у сучасному біатлоні.

Читайте також: Тихий жах перед Олімпіадою: Україна провалила чоловічий персьют у біатлоні

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Оскільки гонки в Антгольці стануть останніми перед Іграми в Пекіні, тренерський штаб української команди вирішив провести ротацію складу і поберегти сили спортсменів. Так, лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить індивідуальну гонку, а замінить його Тарас Лесюк.

"Фізично добре почуваюся– сказав Підручний. – В Обергофі були певні проблеми зі стрільбою. У Рупольдінгу у персьюті не вдалося знову себе реалізувати, але там причини були у фізичному стані, тому думаю, і стрільба через це не пішла. Стан був дуже важким. А в естафеті та спринті все виходило добре, і у фізичному плані теж, тому задоволений тими гонками.

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах
Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

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Це одна з моїх великих проблем: якщо один день дуже добре пробіжу, на наступний мені важко відновити форму, і це часто заважає боротися за високі позиції. Те саме було в Естерсунді. Проблеми із відновленням є. Тим більше, мені вже не 20 років: раніше легше було переварювати", – сказав Підручний у коментарі Суспільному.

Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Таким чином, індивідуальну гонку в Антгольці Україна проведе у наступному складі: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Артем Прима
Артем Прима / Фото: Reuters

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Програма 7-го етапу Кубка світу з біатлону. Антгольц-Антерсельва, Італія, 20 – 23 січня.

  • 20 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, чоловіки, 20 км
  • 21 січня, 15:15 – індивідуальна гонка, жінки, 15 км
  • 22 січня, 13:50 – мас-старт, чоловіки, 15 км
  • 22 січня, 16:00 – естафета, жінки, 4х6 км
  • 23 січня, 13:15 – естафета, чоловіки, 7,5 км
  • 23 січня, 16:15 – мас-старт, жінки, 12,5 км

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