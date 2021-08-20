Історія однієї фотографії. Шестеро проти Марадони

Марадона викликав страх на суперників

Мабуть, кожен фанат Дієго Марадони бачив знамените фото з чемпіонату світу 1982 року. На ньому Дієго зустрічають шість гравців збірної Бельгії. І здається, легендарний аргентинець готовий з кожним розправитися.

Це фото мало символізувати страх, який вселяв Марадона на суперників. Хоча ситуація на полі була банальною. Ці шість бельгійців стояли в стінці під час штрафного і коли пішов пас на Дієго, вони обернулися і почали рух у бік м'яча. Але не збиралися атакувати Марадону.

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